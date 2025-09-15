کاهش زمان ماندگاری کالا در بندر امام خمینی

ابوطالب گرایلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بندر در سال جاری اعلام کرد: موجودی کالاهای اساسی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده که در مقایسه با رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده بهبود چشمگیر در روند تخلیه و بارگیری است.

وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش مستمر برای انتقال سریع کالا از کشتی به انبار و سپس ارسال آن به نقاط مختلف کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. انتظار داریم در نیمه دوم سال نیز این روند ادامه یابد و شاهد رشد حداقل ۱۸ درصدی در واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته باشیم.

گرایلو همچنین تأکید کرد که اسکله‌ها و تجهیزات بندر در وضعیت عملیاتی مطلوبی قرار دارند و هیچ‌گونه نگرانی بابت ارائه خدمات تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان به تجربه ویژه بندر امام خمینی (ره) در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این دوره با واگذاری مسئولیت قرارگاه صادرات و واردات دریایی به اداره کل بنادر استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با همدلی کامل همکاری کردند تا تخلیه سریع کالاهای اساسی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مدت، حمل ریلی به بیش از ۱۰۰ واگن بارگیری روزانه رسید و حمل جاده‌ای نیز از میانگین یک هزار و ۵۰۰ کامیون به دو هزار و ۵۰۰ کامیون در روز افزایش یافت. حتی رکورد بارگیری سه هزار و ۱۰۰ کامیون در یک روز ثبت شد.

گرایلو افزود: این عملکرد در شرایطی رقم خورد که محدودیت‌ها و نگرانی‌های خاص آن دوره وجود داشت، اما عملیات بدون وقفه و با نظم مطلوب انجام شد.

وی در پایان تأکید کرد: پس از پایان جنگ، روند روان تخلیه و بارگیری ادامه یافته و سیاست کاهش ماندگاری کالا در بندر همچنان در دستور کار است. آمادگی کامل تجهیزات و نیروی انسانی، رمز موفقیت و استمرار این روند در ماه‌های آینده خواهد بود.