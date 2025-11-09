مدارس شهرهای آلوده خوزستان تا پایان ماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران علم الهدایی ظهر امروز یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداری بیان کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا تا آخر هفته آینده مدارس ابتدایی و نوبت اول متوسطه در شهرهای استان به جز ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، لالی, بخش‌های الوار گرمسیری اندیمشک و سردشت دزفول غیرحضوری شد.

وی افزود: مدارس مقطع متوسطه دوم و دانشگاه‌ها و ادارات استان همچنان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته مدارس و ادارات استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل و یا با تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند.

آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و… موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط آلودگی هوا، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.