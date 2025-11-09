بابایی: یزد یکی از مقاصد مهم درمانی کشور؛ درمان، برند جدید استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بر لزوم حفظ برند درمان در این استان تأکید کرد.

وی با اشاره به شناخته‌شدن یزد به برندهایی مانند امانت‌داری و صداقت، گفت: امروز درمان نیز به عنوان یک برند برای یزد مطرح است و باید برای حفظ این جایگاه تلاش کنیم.

استاندار یزد با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌ها و حمایت از حوزه درمان را در اولویت قرار داده‌اند، افزود: از منابع استانی و کمک خیرین برای این منظور بهره خواهیم گرفت.

بابایی، حفظ نیروی انسانی متخصص را یکی از موضوعات مهم حوزه درمان دانست و تصریح کرد: باید بدون نگاه سیاسی، از بهترین منابع انسانی برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

وی بر لزوم افزایش نظارت در حوزه درمان تاکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم دستاوردهای درمان استان به دلیل برخی کاستی‌ها از دست نرود.

استاندار یزد در پایان از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری سلامت و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام درمان در استان خبر داد.