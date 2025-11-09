ارزش طلاهای موجود در خزانه بورس کالا از ۳۴۱ همت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران اعلام کرد: بر اساس آمارها ۲۴.۴ تن شمش طلا به‌عنوان پشتوانه گواهی‌های سپرده در خزانه‌های بورس کالا نگهداری می‌شود؛ موجودی که ارزش روز آن ۳۴۱.۵ همت برآورد می‌شود.

وجود این حجم از دارایی فیزیکی طلا باعث شده شمار زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، طلا را به جای بازارهای غیر رسمی از مسیر بازار سرمایه معامله کنند؛ مسیری که نقدینگی در آن به سمت تولید معادن هدایت می‌شود.

رکورد تازه ثبت‌شده، نمادی از تعمیق بازار طلا در بستر رسمی و شفاف بورس کالا است؛ بازاری که اکنون علاوه بر رونق معاملات گواهی سپرده شمش و سکه طلا و قراردادهای مشتقه با ۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا شامل نمادهای جام، رزگلد، گلدا، ریتون، زرگر، درنا، رز، امرالد، گلدیس، زمرد، قیراط، آتش، درخشان، زروان، لیان، تابش، جواهر، آلتون، ناب، گنج، نفیس، زرفام، مثقال، کهربا، عیار، گوهر، زر و طلا فعالیت می‌کند.

بورس کالا معتقد است با گسترش صندوق‌های طلا و رشد ابزارهای معاملاتی جدید، در حال ایفای نقش در رسمی‌سازی و شفاف‌سازی جریان سرمایه‌گذاری به سمت تولید است که گامی مهم به سوی توسعه بازارهای کالایی و تعمیق بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود.