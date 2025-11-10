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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

معادن زیرزمینی دامغان هوشمندسازی می‌شود

معادن زیرزمینی دامغان هوشمندسازی می‌شود

دامغان- رئیس اداره صمت دامغان گفت: به منظور ایمنی بیشتر معادن و جلوگیری از حوادث زیرزمینی و نیز برای کنترل گازهایی که از لایه‌های زغال سنگ خارج می‌شود، معادن شهرستان هوشمندسازی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره صمت دامغان بیان کرد: به منظور ایمنی بیشتر معادن و جلوگیری از حوادث زیرزمینی و نیز برای کنترل گازهایی که از لایه‌های زغال سنگ خارج می‌شود معادن هوشمندسازی می‌شوند

وی با بیان اینکه همه معدنکاران باید نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند، افزود: به کارگیری روش‌های نوین و فناورانه برای فرآوری مواد معدنی به منظور کاهش هزینه‌ها وافزایش راندمان تولید باید در دستور کار معدنکاران قرار گیرد

رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این شهرستان بیان کرد: از ۴۰ ماده معدنی شناسایی شده در استان ۲۷ نوع ماده معدنی در قالب ۱۷۳ معدن فعال و در حال بهره‌برداری است

صالحی همچنین با بیان اینکه دامغان سومین تولید کننده ماده زغال سنگ کشور محسوب می‌شود که در کارخانه‌های فولاد اصفهان مصرف می‌شود، تاکید کرد: سه هزار نفر در شهرستان دامغان در بخش معادن فعالیت می‌کنند

وی افزود: وجود معادنی نظیر مس آهن خاک‌های صنعتی طلا باعث شده که ۲۰ واحد فراوری معادن در شهرستان دامغان فعال تا از خام فروشی جلوگیری شود

کد مطلب 6651273

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