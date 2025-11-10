به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره صمت دامغان بیان کرد: به منظور ایمنی بیشتر معادن و جلوگیری از حوادث زیرزمینی و نیز برای کنترل گازهایی که از لایههای زغال سنگ خارج میشود معادن هوشمندسازی میشوند
وی با بیان اینکه همه معدنکاران باید نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند، افزود: به کارگیری روشهای نوین و فناورانه برای فرآوری مواد معدنی به منظور کاهش هزینهها وافزایش راندمان تولید باید در دستور کار معدنکاران قرار گیرد
رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان با اشاره به ظرفیتهای معدنی این شهرستان بیان کرد: از ۴۰ ماده معدنی شناسایی شده در استان ۲۷ نوع ماده معدنی در قالب ۱۷۳ معدن فعال و در حال بهرهبرداری است
صالحی همچنین با بیان اینکه دامغان سومین تولید کننده ماده زغال سنگ کشور محسوب میشود که در کارخانههای فولاد اصفهان مصرف میشود، تاکید کرد: سه هزار نفر در شهرستان دامغان در بخش معادن فعالیت میکنند
وی افزود: وجود معادنی نظیر مس آهن خاکهای صنعتی طلا باعث شده که ۲۰ واحد فراوری معادن در شهرستان دامغان فعال تا از خام فروشی جلوگیری شود
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