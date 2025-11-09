به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

باقر محمدی دروازه بان تیم ملی فوتسال در مورد این دیدار گفت: ابتدا باید بگویم حالم خوب است و مشکلی ندارم و سپس باید بگویم دعای خیر مردم و لطف خداست که موفق هستیم. من متأسفانه چند روزی است که شرایط خوبی ندارم و فکر می‌کنم چند ملی پوش بانوان هم شرایط من را دارند که احساس می‌کنم بابت یکی از غذاهاست و امیدوارم بهتر شوم.

وی ادامه داد: اگر غیر از اسم ایران چیز دیگری بود بازی قبلی و حتی دیدار امروز با ازبکستان قطعا بازی نمی‌کردم. با تمام وجود هروقت نیاز باشد، بازی می‌کنم.

همچنین حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال نیز گفت: خدا را شکر بازی ازبکستان را بردیم و به فینال رفتیم. از ابتدا هدفمان همین بود و امیدوارم بتوانیم برنده شویم. ما ایران هستیم و تمام دنیا به ما احترام می‌گذارد. دو تا از برترین تیم‌های دنیا با هم بازی می‌کنند و هر تیمی کمتر اشتباه کند برنده می‌شود.