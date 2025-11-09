به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکرو، شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان شهرستان بم گفت: به دعوت استاندار کرمان، قرار است در آذرماه یا اوایل دی‌ماه سال جاری نشست ویژه‌ای برای بررسی طرح‌های گردشگری بم برگزار شود تا روند برنامه‌ریزی‌ها سرعت گیرد.

وی با اشاره به پیگیری مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهرستان بم افزود: اقدامات لازم متناسب با درخواست‌های رسمی و ظرفیت‌های موجود در حال انجام است و همکاری نزدیکی با نهادهای ملی و یونسکو در زمینه سامان‌دهی بافت تاریخی و احیای گذرهای فرهنگی ادامه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از آمادگی کامل برای راه‌اندازی گذر غذا در محدوده ارگ تاریخی بم خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند موجب رونق گردشگری و اقتصادی این شهر شود.

نیکرو، همچنین پیشنهاد ایجاد «موزه گردشگر» را مطرح کرد و گفت: این موزه قرار است روایتگر حضور گردشگران داخلی و خارجی از دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به بعد باشد و مجموعه‌ای از عکس‌ها، وسایل سفر و خاطرات آن‌ها را به نمایش بگذارد.

وی از همکاری دستگاه‌های مرتبط برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مجتمع‌های خدماتی بین‌المللی خبر داد و خواستار تسریع در ارائه مدارک متقاضیان بخش خصوصی شد تا مجوزها سریع‌تر صادر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تأکید بر لزوم برگزاری رویدادهای فرهنگی متنوع در شهر بم اظهار کرد: در اجلاس گردشگری اخیر در دوبی، پیشنهاد برگزاری مشترک برخی رویدادهای فرهنگی ایران در دوبی مطرح شد و شهر بم آمادگی میزبانی جشنواره بین‌المللی غذا را دارد.

نیکرو، افزود: تمامی پروژه‌های گردشگری شرق استان کرمان باید با نظارت دقیق و حفظ هویت تاریخی منطقه به‌صورت پایدار اجرا شود.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری متوازن از ظرفیت پنج شهرستان جنوبی استان کرمان، گسترش آموزش‌های تخصصی گردشگری و تعامل گسترده با بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی میراث فرهنگی کرمان است.