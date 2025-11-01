سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت بافت و ارگ تاریخی شهر راین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی در مسیر توسعه گردشگری استان کرمان گفت: مرحله جدید عملیات مرمت، احیا، ساماندهی و حفاظت بافت و ارگ تاریخی شهر راین با تخصیص اعتبار بیشاز ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی کلید خورده است.
وی افزود: در این مرحله از عملیات اجرایی مرمت با خشت، خاکبرداری با دست، اندودکاری، آواربرداری و استحکامبخشی ابنیه در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: مرمت و نگهداری آثار ارزشمند تاریخی همچون ارگ راین، نه تنها اقدامی در جهت حفاظت از میراث گرانسنگ فرهنگی است، بلکه زمینهساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه نیز به شمار میرود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان افزود: این مجموعهها هویت تاریخی و فرهنگی کرمان را به نمایش گذاشته و با احیا آنها میتوان گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی برداشت.
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