هیئت فرهنگی کویت با استاندار اصفهان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم البلغی، تاجر و خیر کویتی، در رأس هیئت فرهنگی شامگاه یکشنبه در تالار اشرف با مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیز حضور داشتند.

این هیئت فرهنگی برای شرکت در مراسم اختتامیه کنگره شعر «نبی رحمت» که روز دوشنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور برگزار می‌شود، به نصف‌جهان سفر کرده است. سید ابراهیم البلغی از بانیان جایزه این کنگره شعر است.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این دیدار ضمن خوشامدگویی اظهار کرد: استان پهناور اصفهان با ۱۱۴ شهر و بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، فراتر از شهر اصفهان است و بسیاری از شهرهای آن ریشه در تاریخ دارند. اصفهان در دوره‌های سلجوقی، آل‌بویه و صفویه پایتخت ایران بوده و در حوزه‌های فرهنگی و صنعتی، موضوعات فراوانی برای گفت‌وگو وجود دارد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور نیز با اشاره به برگزاری کنگره شعر «نبی رحمت» به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: از حضور سید ابراهیم البلغی خیر مقدم می‌گویم و تشکر می‌کنم. شهر اصفهان، موزه جهانی و دارای هنر اسلامی متعلق به همه جهانیان است و ظرفیت‌های بسیاری برای معرفی این هنر وجود دارد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قصد دارد تفاهم‌نامه‌ای با استانداری اصفهان برای توسعه روابط امضا کند. شهر کویت یکی از شهرهای خواهرخوانده اصفهان است.

وی افزود: از ابتدای امسال، این سومین رویداد با همکاری استانداری اصفهان است. پیش‌تر نشست «رهیافت شرقی حقوق بشر» با حضور اساتید دانشگاه‌های جهان و سپس هفته فرهنگی روسیه با حضور هنرمندان این کشور در اصفهان برگزار شد که همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: همکاری با کشورهای همسایه، از جمله کویت که از اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است، در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد.

در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری اصفهان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا رسید.

همچنین رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تقدیم لوح سپاس به استاندار اصفهان، از او قدردانی کرد.