سامانه بارشی در راه کشور نیست؛ هشدار تشدید و تداوم آلودگی هوا در تهران

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود. بهویژه در ساعات اولیه روز، پایداری و سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری، امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود و در مناطق مستعد، احتمال بروز پدیده گردوخاک وجود دارد.
ضیائیان بیان کرد: آسمان تهران امروز (۱۹ آبان) صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم خواهد بود و کمینه دما ۱۱ و بیشینه دما ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تشدید آلودگی هوا، ادامه داد: ادارهکل هواشناسی استان تهران با انتشار اطلاعیهای از پیشبینی کاهش کیفیت هوا در مرکز و جنوب استان، بهویژه شهر تهران، خبر داده است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابلملاحظه در ساعات شب و ابتدای روز در مناطق پرتردد شهری، از امروز (۱۹ آبان) تا شنبه (۲۴ آبان) موجب افزایش آلایندههای جوی، بهویژه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون، خواهد شد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: بهدلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر در مناطق پرتردد، انتظار میرود در برخی ساعات روز غلظت آلایندهها افزایش یابد. این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و احتمال کاهش محسوس کیفیت هوا در کلانشهرها وجود دارد.
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