زلزله ۳.۳ ریشتری سمیرم بدون خسارت بود

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه امشب زلزله‌ای به بزرگی ۳ و سه‌دهم ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، منطقه کمه از توابع شهرستان سمیرم را لرزاند.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب به محل اعزام شدند، افزود: بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته نشان می‌دهد خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی از این حادثه گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: سامانه‌های پایش لرزه‌ای و واحدهای امدادی شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت مناطق پیرامونی نیز از طریق دهیاری‌ها و شوراهای محلی در حال رصد است.

شیشه‌فروش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه لرزه‌خیزی منطقه سمیرم، از ساکنان خواسته می‌شود نکات ایمنی در زمان وقوع زلزله را رعایت کرده و در صورت بروز هرگونه مورد خاص، مراتب را به سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.