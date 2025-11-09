به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چاروسایی در وبینار هماهنگی و بررسی طرح ملی شهید باقری «مهتا» اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی میان دستگاههای همسو، ازجمله نیروهای مسلح استان، ادارهکل فنی و حرفهای و سازمانهای مردمنهاد، روند اجرای این طرح در همدان پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه استان همدان از مناطق فعال و پیشرو در اجرای طرح مهتا است، افزود: این طرح بستری مؤثر برای ارتقای مهارت و اشتغال جوانان کشور به شمار میرود و اجرای دقیق آن میتواند ضمن تقویت آموزش مهارتی، زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم کند.
در ادامه این نشست مجازی که با حضور جمعی از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سپاه انصارالحسین (ع)، و ادارهکل فنی و حرفهای همدان برگزار شد، راهکارهای رفع ابهام و تسریع در اجرای طرح ملی «مهتا» مورد بررسی قرار گرفت.
در این وبینار بر استمرار هماهنگی بیندستگاهی برای اجرای مؤثر برنامههای مهارتی جوانان و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در جهت تحقق اهداف طرح تأکید شد.
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