آغاز اجرای طرح ملی «مهتا» در مرکزی با هدف توانمندسازی سربازان وظیفه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح ملی «مهتا» در اراک اظهار کرد: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظامی و سازمان‌های مردم‌نهاد به اجرا درآمده و زمینه‌ساز توسعه اشتغال‌پذیری در میان قشر جوان محسوب می‌شود.

وی افزود: در نخستین مرحله از اجرای این برنامه، آموزش‌های مهارتی به ۱۴۰۰ نفر از سربازان مشمول ارائه خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: این آموزش‌ها با تمرکز بر نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده و تلاش دارد تا سربازان را پس از پایان دوران خدمت، برای ورود مؤثر به بازار کار آماده کند.

مرادی ادامه داد: براساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مسیر همکاری‌های مشترک برای توسعه آموزش‌های کاربردی در سطح ملی فراهم شده است.

وی گفت: در قالب این توافق، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای مدنی و مشارکت مردمی نیز انجام شده است.

مرادی با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، هدف اصلی طرح «مهتا» را فراتر از آموزش دانست و آن را ابزاری برای پیوند مهارت با معیشت و زمینه‌سازی برای ورود مؤثر جوانان به بازار کار عنوان کرد.

وی افزود: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری مستمر نهادهای مرتبط، حمایت ساختارمند از بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح آموزش‌ها با رویکرد مبتنی بر بازار کار است.