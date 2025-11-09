«عون» خطاب به هیئت آمریکایی: شرط ورود به مذاکره توقف دشمنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با یک هیئت آمریکایی گفت: گزینه مذاکره از این واقعیت ناشی می‌شود که جنگ هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

وی افزود: مذاکرات نیاز به یک محیط مساعد و از همه مهمتر توقف خصومت‌ها و دستیابی به ثبات در جنوب دارد.

شبکه «الحدث» امروز اعلام کرده بود که هیئتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است امروز در بیروت با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان دیدار کند.

در همین حال، بخش انگلیسی شبکه الحدث نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که دو مقام بلندپایه کاخ سفید نیز امروز راهی بیروت خواهند شد.

این شبکه مدعی شد که مقامات آمریکایی حامل پیامی تند از سوی واشنگتن به دولت لبنان درباره حزب‌الله هستند.

خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که این هیئت برای آنچه بررسی راه‌های فشار بر ایران ادعا شده است، راهی اروپا و منطقه خواهد شد.

شبکه کان رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که «اسرائیل» به مقام‌های آمریکایی ناظر بر اجرای توافق آتش‌بس با لبنان هشدار داده است که حزب‌الله طی هفته‌های اخیر صدها موشک از سوریه به لبنان منتقل کرده، سکوهای پرتاب موشک آسیب‌دیده خود را بازسازی کرده و هزاران نیروی جدید جذب کرده است؛ اقدامی که به ادعای تل‌آویو، نقض صریح تصمیم دولت لبنان مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله است.

بنا بر این گزارش، «اسرائیل» از طریق آمریکایی‌ها پیامی به ارتش لبنان منتقل کرده و مدعی شده است: شما در برابر حزب‌الله به اندازه‌ای که لازم است؛ اقدام نمی‌کنید، بنابراین اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه خواهد داد.