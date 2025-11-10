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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۲

اعتراف لاپید به وحشی‌گری شهرک‌نشینان صهیونیست

اعتراف لاپید به وحشی‌گری شهرک‌نشینان صهیونیست

حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه کرانه باختری و موضع‌گیری‌های بین‌المللی در این خصوص باعث شده رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی هر چند به صورت ظاهری واکنش نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی با اعتراف به توحش شهرک‌نشینان صهیونیست علیه ساکنان کرانه باختری اذعان کرد که این حملات از مدت‌ها قبل از کنترل خارج شده است.

وی اضافه کرد که ارتش رژیم صهیونیستی باید در کرانه باختری وارد عمل شود. این در حالی است که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه ساکنان این منطقه با حمایت نظامیان صهیونیست صورت می‌گیرد.

چندی قبل فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اذعان کرد که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه ساکنان کرانه باختری با توجه به گزارشات دفتر امور انسانی این سازمان طی اکتبر گذشته به ۲۶۴ مورد می‌رسد که بالاترین تعداد ماهانه طی ۲۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد که این حملات باعث شهادت تعدادی از فلسطینی‌ها و از بین رفتن اموال آنها شده است.

حق تصریح کرد که تجاوزات شهرک‌نشینان صهیونیست باعث آوارگی ۳ هزار و ۲۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود و شهادت و زخمی شدن صدها تن دیگر شده است.

وی بیان کرد، این صهیونیست‌ها اقدام به قطع درختان زیتون و به آتش کشیدن خودروها و خانه‌های فلسطینی‌ها می‌کنند. همچنین در این حملات ۴۲ کودک فلسطینی طی سال جاری جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 6650586

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