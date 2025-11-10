حماس خبر داد: هدف هرتزوگ از سفر به ۲ کشور آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به سفر پیش روی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به کشورهای زامبیا و کنگو تاکید کرد که چنین سفرهایی با هدف نفوذ در مواضع کشورهای آفریقایی ضد استعمار و حامی حقوق ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است، استقبال از یک جنایتکار جنگی که دستانش به خون بی گناهان آلوده است مشارکت عملی در سفید کردن وجهه رژیم اشغالگر و عادی سازی جنایت نسل کشی علیه ملت فلسطین به شمار می‌رود؛ جنایتی که آثار آن همچنان به دلیل نقض مفاد آتش بس و تداوم تجاوزات پا برجا است.

حماس از تمام کشورهای جهان خواست تحریم رژیم صهیونیستی و سران این رژیم را در پیش بگیرند. همچنین کشورهای آفریقایی با برقراری هر گونه روابط با اشغالگران صهیونیست خودداری کرده و به نقش تاریخی خود در مبارزه با ظلم و استعمار ادامه دهند.

قرار است هرتزوگ به کشورهای زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده و با مسئولان آنها دیدار کند. وی نخستین رئیس صهیونیستی است که به زامبیا سفر می‌کند.