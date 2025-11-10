به گزارش خبرنگار مهر، انسیه نسلی اصفهانی رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن روز جهانی دیابت، با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی جامعه در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان دیابت حضور پیدا کرد و گفت: نرخ چاقی و اضافهوزن در کشور بسیار بالا است. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از جمعیت ایران دارای شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰ هستند؛ عددی که نشاندهنده ورود به مرحله اضافهوزن است. این وضعیت میتواند زمینهساز افزایش شیوع دیابت نوع دو در سالهای آینده باشد.
وی ادامه داد: در مراحل اولیه ابتلاء به دیابت، اگر بیمار بتواند بین ۷ تا ۱۰ درصد از وزن بدن خود را کاهش دهد، احتمال بازگشت سطح قند خون به حالت طبیعی وجود دارد. کاهش وزن در این حد میتواند اثر قابلتوجهی در کنترل قند خون و جلوگیری از پیشرفت دیابت داشته باشد.
نسلی اصفهانی اظهار داشت: هرچه میزان چاقی افزایش یابد، کنترل قند خون دشوارتر میشود. در میان بیماران دیابتی نیز، اضافهوزن ارتباط مستقیمی با افزایش مقاومت به انسولین دارد که این امر موجب میشود قند خون در محدوده مطلوب باقی نماند.
بهعلاوه، با افزایش سن، احتمال بروز دیابت نیز بیشتر میشود و این ارتباط بهویژه در افرادی که دارای اضافهوزن یا چاقی هستند، شدیدتر است.
وی ادامه داد: و در صورت تداوم روند فعلی چاقی در کشور، طی سالهای آینده، نرخ ابتلاء به دیابت افزایش یافته و کیفیت کنترل قند خون در بیماران دیابتی کاهش یابد.
بنابراین، مدیریت وزن، اصلاح تغذیه، فعالیت بدنی منظم و آگاهی عمومی از خطرات چاقی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند در پیشگیری و کنترل دیابت نقش مؤثر داشته باشد.
نسلی اصفهانی اذعان کرد: سند ملی بیماریهای غیر واگیر یکی از مهمترین برنامههای سلامت کشور است که در سال ۱۳۹۴ تدوین شد. در این سند، تمامی سازمانها و نهادهای مرتبط موظف شدند تا در راستای کاهش بروز بیماریهای غیر واگیر از جمله دیابت، بیماریهای قلبیعروقی، سرطان و بیماریهای تنفسی مزمن، اقدامهای هماهنگ و هدفمند انجام دهند.
یکی از بخشهای کلیدی این سند ملی، دیابت است که هم در حوزه پیشگیری از ابتلاء و هم در زمینه درمان و مراقبت از بیماران دیابتی جایگاه ویژهای دارد. بر اساس این سند، برنامههای متعددی برای کاهش شیوع دیابت، ارتقای کیفیت درمان، آموزش بیماران و بهبود سبک زندگی مردم طراحی شده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور در مرحله اجرای عملیاتی این سند قرار دارد و برنامهریزی ۱۰ سال آینده سلامت کشور بر پایه همین سند در حال انجام است. هدف این برنامه، شناسایی چالشها، رفع نواقص موجود و دستیابی به اهداف کلان در زمینه کنترل بیماریهای غیر واگیر بهویژه دیابت است.
نسلی اصفهانی افزود: یکی از مهمترین محورهای اجرای این سند، استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت است. موضوعاتی همچون سلامت دیجیتال، پرونده الکترونیک سلامت، آموزش مجازی بیماران و اطلاعرسانی از طریق رسانههای جمعی و فضای مجازی از جمله اولویتهای اجرای این برنامه ملی محسوب میشوند.
وی در ادامه گفت: بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فناوریهای نوین میتواند نقش چشمگیری در افزایش آگاهی عمومی، بهبود خود مراقبتی بیماران و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت داشته باشد. این رویکرد، مسیر پیشگیری از بیماریهای مزمن و کنترل مؤثرتر دیابت در ایران را هموار میکند.
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