به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی، صبح دوشنبه در نشست ماهانه شهرداران مراکز استان‌ها که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های کالبدی این کلان‌شهر گفت: وسعت محدوده شهر قم حدود ۱۳ هزار هکتار است که با احتساب حریم شهری به رقمی نزدیک به ۳۰ هزار هکتار می‌رسد و این گستره کالبدی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهری قم شناخته می‌شود.

وی افزود: قم به‌عنوان ششمین کلان‌شهر کشور، در حوزه‌های تولیدی نیز جایگاه مهمی دارد و توانسته رتبه دوم در صنعت چاپ و نشر و رتبه نخست در تولید و فرآوری سنگ‌های زینتی را کسب کند.

عظیمی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی شهر قم بیان کرد: این شهر میزبان مجموعه گسترده‌ای از مراکز علمی و مذهبی است، به‌طوری که بیش از ۱۹۰ حوزه علمیه، مدرسه علمیه و مرکز آموزشی در سطح شهر فعالیت دارند و در ۸۳ بقعه متبرک، بیش از ۴۰۰ امامزاده مدفون هستند که این موضوع بر جایگاه مذهبی قم افزوده است.

وی اظهار کرد: حدود ۳۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در قم ساکن هستند و این حضور، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این شهر در حوزه‌های علمی، دینی و ملی است.

شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمعیت این استان گفت: از مجموع یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر جمعیت استان قم، حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر در شهر قم سکونت دارند و این تمرکز جمعیتی مسئولیت مدیریت شهری را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شهر قم دارای هشت منطقه و ۲۷ ناحیه شهری است و شبکه خدمات‌رسانی شهری متناسب با این ساختار طراحی شده است و وجود ۲۵ ایستگاه آتش‌نشانی فعال که به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت شهروندان هستند، بخشی از این ظرفیت خدماتی است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز برای هر شهروند قم حدود ۲۰ متر مربع است افزود: توسعه پارک‌ها و فضای سبز در شهر با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی محیطی سالم برای خانواده‌ها دنبال می‌شود.

عظیمی با اشاره به افتخارات استان قم گفت: این استان تاکنون بیش از ۶ هزار و ۹۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این افتخار بزرگ مسئولیت مدیران را در ارائه خدمت بی‌وقفه و باکیفیت به مردم افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: کار در شهر قم حساسیت بالایی دارد، اما به برکت وجود کریمه اهل‌بیت (س) حضرت فاطمه معصومه (س)، روند فعالیت‌های مدیریت شهری با موفقیت پیش می‌رود و تلاش همه‌جانبه برای تبدیل قم به الگویی از کلان‌شهر اسلامی در جریان است.