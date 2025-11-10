مشاور حقوقی شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشهای واصله، این فرد که در جایگاه حساسی در مجموعه شهرداری مهاباد قرار داشت، به دلیل اقداماتی مغایر با ضوابط قانونی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود جهت اخذ وجوه غیرقانونی و رشوه، تحت تعقیب قرار گرفته بود.
یک مقام مطلع ضمن تأیید این خبر، تاکید کرد که پرونده این متهم در حال طی مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی در دستگاه قضائی شهرستان است.
مبارزه با فساد و ارتشاء در تمامی سطوح اداری، بدون خط قرمز و هیچگونه مماشاتی ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد عدهای منفعتطلب به حقوق عامه و بیتالمال دستدرازی کنند.
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