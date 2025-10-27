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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

عبدالله دوم: اردن نیرویی به غزه اعزام نخواهد کرد

عبدالله دوم: اردن نیرویی به غزه اعزام نخواهد کرد

پادشاه اردن اعلام کرد: اردن نیرویی به غزه اعزام نخواهد کرد. اردن و مصر آماده آموزش نیروهای امنیتی فلسطینی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای، عبدالله دوم، پادشاه اردن گفت: اردن نیرویی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد. اردن از لحاظ سیاسی بسیار به تحولات در غزه نزدیک است.

وی افزود: اردن و مصر آماده آموزش نیروهای امنیتی فلسطینی هستند.

عبدالله دوم تاکید کرد: حفظ صلح نیازمند حمایت از نیروهای پلیس فلسطین است و اردن و مصر آماده آموزش به شمار زیادی از این نیروها هستند اما این امر به زمان نیاز دارد.

پادشاه اردن افزود: اگر بخواهیم در قالب گشت های مسلحانه در غزه مستقر شویم، وضعیتی است که هیچ کشوری تمایل به ورود به آن را ندارد. کشورها با درخواست اعزام نیرو برای اجبار صلح در نوار غزه مخالفت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تفاوت زیادی میان تحمیل صلح و حفظ آن وجود دارد. ماموریت نیروهای امنیتی داخل غزه چیست؟ امیدواریم که حافظ صلح باشند زیرا اگر تحمیل صلح باشد احدی تمایلی در این باره ندارد.

کد مطلب 6636276

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