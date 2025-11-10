به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای نهضت اجتماعی جوانان گیلان با اشاره به جایگاه مهم آموزش در مسیر توسعه کشور گفت: برای رسیدن به رشد و پیشرفت، باید آفات و کاستی‌ها را شناسایی و مسیر صحیح را برای بالندگی انتخاب کرد.

وی مدارس را زیربنای شکل‌گیری جامعه پیشرفته دانست و افزود: اگر آموزش و تربیت در مدارس تقویت شود، آینده کشور تضمین خواهد شد.

به گفته امام جمعه‌ رشت، توجه به مدارس به معنای توجه به آینده جامعه است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش و فناوری، تصریح کرد: با ارتقای دانش و بهره‌گیری از تکنولوژی روز، می‌توان در همه عرصه‌ها به موفقیت رسید و جذب سرمایه‌های انسانی و نخبگان نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با تأکید بر نقش جوانان در تحول جامعه گفت: جوانان ایرانی در میدان رشد و پویایی حضور دارند و هر روز گامی تازه در مسیر تعالی برمی‌دارند تا مدیران توانمند و متعهد آینده این کشور باشند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین خدمت‌رسانی به مردم را اولویت اصلی دانست و اظهار کرد: کار برای مردم عبادت است. تشکل‌های اجتماعی باید با جذب و همراهی مردم، بستر تعامل، همدلی و امید اجتماعی را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، اولویت اصلی فعالیت‌های اجتماعی را خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم دانست و اظهار کرد: کار برای مردم یک وظیفه اجتماعی و در درگاه الهی عبادت است. تشکل‌های اجتماعی موظف‌اند با جذب و همراهی مردمی، بستر تعامل، همدلی و تقویت امید اجتماعی را فراهم سازند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان بر اهمیت تعالیم دینی در نظام تربیتی تأکید کرد و گفت: تعلیم و تربیت بدون معنویت ناقص است. پیوند آموزش با ارزش‌های دینی می‌تواند جامعه را به سمت قله‌های عزت و پیشرفت هدایت کند.