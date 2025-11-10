توضیحات رئیس بیمارستان میناب در رابطه با جان باختن مادر باردار بشاگردی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مورخ در تشریح جزئیات جان باختن مادر باردار بشاگردی در بیمارستان میناب اظهار کرد: بیمار یادشده، خانم ۳۷ ساله اهل شهرستان بشاگرد، بارداری پنجم (G5P4) و دارای سابقه یک نوبت سزارین قبلی بود که با تشخیص جفت سرراهی و افزایش مایع آمنیوتیک (Polyhydramnios)، طبق نظر ماما و متخصص زنان مقرر شده بود در بازه زمانی هشتم تا دهم آبان برای انجام سزارین برنامه‌ریزی‌شده مراجعه کند. اما وی با تأخیر حدود یک‌هفته‌ای و در تاریخ ۱۷ آبان به دلیل شروع دردهای زایمانی و علائم بالینی جدید به مطب متخصص زنان در میناب مراجعه کرد و به‌صورت اورژانسی به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ارجاع داده شد.

به گفته رئیس بیمارستان، بیمار ساعت ۲۲ همان شب پذیرش شد و پس از انجام آزمایش‌ها، درخواست خون و آماده‌سازی برای عمل، به اتاق جراحی انتقال یافت. در زمان پذیرش، حال عمومی بیمار خوب و علائم حیاتی نرمال گزارش شده بود. ساعت ۲۳ عمل سزارین انجام شد و نوزاد سالم از رحم مادر خارج شد اما بلافاصله پس از خروج نوزاد، مادر دچار تاکی‌کاردی شدید و افت ناگهانی فشار خون شد و علائم حیاتی‌اش از دست رفت.

مورّخ ادامه داد: تیم درمان بلافاصله عملیات احیای قلبی–ریوی را آغاز کرد و بیمار مجدداً احیا شد. در بررسی‌های بعدی و بر اساس شواهد بالینی و نتایج اکو، آمبولی مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Embolism) تشخیص داده شد؛ عارضه‌ای بسیار نادر و غیرقابل پیش‌بینی که می‌تواند در کمترین زمان منجر به ایست قلبی و اختلال شدید انعقادی شود.

وی افزود: در پی بروز این عارضه، بیمار دچار اختلال انعقادی (DIC) و خونریزی شدید از محل جراحی شد. تیم‌های متخصص داخلی، بیهوشی و زنان با مشاوره پزشکان بیمارستان شریعتی بندرعباس وارد عمل شدند و اقداماتی نظیر تزریق فرآورده‌های خونی، فاکتورهای انعقادی، کرایوپرسیپیتیت، داروهای حمایتی و در نهایت خارج‌سازی رحم (هیسترکتومی) برای کنترل خون‌ریزی انجام شد.

به گفته رئیس بیمارستان با وجود تمام تلاش‌ها و رعایت کامل پروتکل‌های علمی وزارت بهداشت، بیمار مجدداً دچار ایست قلبی شد و پس از احیا به بخش ICU منتقل شد، اما در ساعت ۹ صبح روز بعد (۱۸ آبان) بار دیگر ایست قلبی رخ داد و علی‌رغم تلاش‌های تیم پزشکی، احیا بی‌نتیجه ماند و بیمار جان باخت.

مورّخ ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: تمامی مراحل درمانی مطابق استانداردهای علمی و با حضور پزشکان متخصص انجام شد. آمبولی مایع آمنیوتیک یکی از عارضه‌های بسیار نادر، غیرقابل پیش‌بینی و پرخطر زایمان است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان موجب مرگ مادر شود. بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خود را موظف به پاسخ‌گویی شفاف و رعایت کامل حقوق بیماران می‌دانند.