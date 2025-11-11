همایش معماری سازمانی در مواجهه با تحول دیجیتال در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، همایش معماری سازمانی و نقش آن در تحول دیجیتال با هدف تبیین اهمیت معماری سازمانی در ارتقای کارآمدی، چابکی و انطباق‌پذیری سازمان‌ها در عصر تحول دیجیتال با حضور جمعی از مدیران، متخصصان و پژوهشگران حوزه‌های مدیریتی و فناوری اطلاعات از ۲۱ آبان‌ماه به مدت ۳ روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

حقیقی دبیر علمی این همایش با تأکید بر این‌که معماری سازمانی یک حوزه‌ی میان‌رشته‌ای است و در نقطه‌ی تلاقی فناوری اطلاعات، مدیریت و کسب‌وکار قرار دارد، گفت: این رشته در جهان به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بهبود ساختارها و فرآیندهای سازمانی شناخته می‌شود و بیش از دو دهه‌ی اخیر در کشور ما نیز مورد توجه و توسعه قرار گرفته است.

حقیقی با اشاره به این نکته که سازمان‌ها امروز با چالش‌های متعددی همچون تغییرات شتابان قوانین و مقررات، ورود فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، تحولات اقتصادی و سیاسی و ظهور بازیگران جدید مانند استارتاپ‌ها روبه‌رو هستند، گفت: در چنین شرایطی، سازمان‌ها باید بتوانند در برابر فشارهای محیطی، واکنش سریع و هوشمندانه نشان داده و از فرصت‌های تحول دیجیتال عقب نمانند.

دبیر علمی همایش گفت: معماری سازمانی با فراهم‌سازی تصویری جامع از سرمایه‌های انسانی، ساختارها، فناوری‌ها، فرآیندها و خدمات سازمان، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر، هماهنگی درونی و برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه را ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، سازمان‌ها می‌توانند پیش از بروز بحران، مسیر توسعه و نوسازی را طراحی کرده و اقدامات اصلاحی خود را با رویکردی نظام‌مند پیش ببرند.

حقیقی با اشاره به این مهم که در این رویداد محورهایی از جمله اشتراک تجربیات موفق و ناموفق سازمانی، معرفی رویکردهای نوین معماری سازمانی و بررسی نقش آن در تحقق تحول دیجیتال مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این همایش در تلاش هستیم بر لزوم همکاری بیش از پیش نهادهای علمی و اجرایی برای توسعه‌ی معماری سازمانی تاکید کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش بسترساز ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و بهبود ارائه‌ی خدمات به مردم در آینده‌ای نزدیک باشد.