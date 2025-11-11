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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

همایش معماری سازمانی در مواجهه با تحول دیجیتال در دانشگاه شهیدبهشتی

همایش معماری سازمانی در مواجهه با تحول دیجیتال در دانشگاه شهیدبهشتی

همایش معماری سازمانی و نقش آن در تحول دیجیتال با محوریت تقویت چابکی و انطباق‌پذیری سازمان‌ها در مواجهه با تحولات دیجیتال، از ۲۱ آبان به مدت سه روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، همایش معماری سازمانی و نقش آن در تحول دیجیتال با هدف تبیین اهمیت معماری سازمانی در ارتقای کارآمدی، چابکی و انطباق‌پذیری سازمان‌ها در عصر تحول دیجیتال با حضور جمعی از مدیران، متخصصان و پژوهشگران حوزه‌های مدیریتی و فناوری اطلاعات از ۲۱ آبان‌ماه به مدت ۳ روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

حقیقی دبیر علمی این همایش با تأکید بر این‌که معماری سازمانی یک حوزه‌ی میان‌رشته‌ای است و در نقطه‌ی تلاقی فناوری اطلاعات، مدیریت و کسب‌وکار قرار دارد، گفت: این رشته در جهان به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بهبود ساختارها و فرآیندهای سازمانی شناخته می‌شود و بیش از دو دهه‌ی اخیر در کشور ما نیز مورد توجه و توسعه قرار گرفته است.

حقیقی با اشاره به این نکته که سازمان‌ها امروز با چالش‌های متعددی همچون تغییرات شتابان قوانین و مقررات، ورود فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، تحولات اقتصادی و سیاسی و ظهور بازیگران جدید مانند استارتاپ‌ها روبه‌رو هستند، گفت: در چنین شرایطی، سازمان‌ها باید بتوانند در برابر فشارهای محیطی، واکنش سریع و هوشمندانه نشان داده و از فرصت‌های تحول دیجیتال عقب نمانند.

دبیر علمی همایش گفت: معماری سازمانی با فراهم‌سازی تصویری جامع از سرمایه‌های انسانی، ساختارها، فناوری‌ها، فرآیندها و خدمات سازمان، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر، هماهنگی درونی و برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه را ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، سازمان‌ها می‌توانند پیش از بروز بحران، مسیر توسعه و نوسازی را طراحی کرده و اقدامات اصلاحی خود را با رویکردی نظام‌مند پیش ببرند.

حقیقی با اشاره به این مهم که در این رویداد محورهایی از جمله اشتراک تجربیات موفق و ناموفق سازمانی، معرفی رویکردهای نوین معماری سازمانی و بررسی نقش آن در تحقق تحول دیجیتال مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این همایش در تلاش هستیم بر لزوم همکاری بیش از پیش نهادهای علمی و اجرایی برای توسعه‌ی معماری سازمانی تاکید کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش بسترساز ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و بهبود ارائه‌ی خدمات به مردم در آینده‌ای نزدیک باشد.

کد مطلب 6652315

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    نظرات

    • H. K IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در معماری آنچه که اولویت است تجربیات کار شده است که در کنار علم و فناوری روز پس از قرار گرفتن می توانند در طراحی های نظم دهنده در ابتدا و بکارگیری مؤثر از فضا ها با نیروهای در اختیار خود تقسیم کار و هدف گذاری ها را با اصول معماری نوسازی نمایند.

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