به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه، مدافع گران‌قیمت پرسپولیس، در حالی امروز در تمرین این تیم حاضر شد که چند روز نخست دوران مصدومیت خود را د دبی جهت ریکاوری پشت سر گذاشت تا باعث تعجب شود.

اوریه که سابقه بازی در تیم‌های بزرگی چون پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام را در کارنامه دارد، در تابستان با هیاهوی زیادی به پرسپولیس پیوست و هواداران انتظار زیادی از او داشتند. اما از همان آغاز فصل، ابتدا با بیماری و سپس مصدومیت‌های پیاپی مواجه شد تا تنها در بازی مقابل ذوب‌آهن (آخرین بازی دوران سرمربی‌گری وحید هاشمیان) فرصت حضور در زمین را پیدا کند.

او که تنها در یک دیدار برای پرسپولیس به میدان رفته، پس از مصدومیت در بازی با استقلال خوزستان از ترکیب تیم خارج شد و جای خود را به یعقوب براجعه داد. این بازیکن بلافاصله پس از آغاز فیفادی به دبی سفر کرد تا چند روزی استراحت کند؛ اما نکته قابل تأمل، تمدید اقامت او در امارات برای ادامه روند درمان و ریکاوری بود تا این بازیکن امروز پنجشنبه بالاخره در تمرینات حاضر شود.

اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس، به مدافع خارجی تیمش اجازه داده بود تا ریکاوری خود را در دبی انجام دهد و با چند روز تأخیر به تهران بازگردد. این در حالی است که آسیب‌دیدگی جدید اوریه چندان جدی نبود و شانس بازگشت به ترکیب مقابل تراکتور را دارد. با این حال، تصمیم نهایی درباره حضورش در این مسابقه به نظر کادر فنی جدید پرسپولیس و نتایج بررسی‌های پزشکی در روزهای آینده بستگی دارد.