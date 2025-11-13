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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۰:۰۷

مهدی طارمی: اسم در تیم ملی بازی نمی‌کند؛ مقابل کیپ‌وِرد خوب بودیم

مهدی طارمی: اسم در تیم ملی بازی نمی‌کند؛ مقابل کیپ‌وِرد خوب بودیم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: در تیم های ملی هرگز اسم بازی نمی‌کند و باید عملکرد خوب داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران و کیپ‌وِرد گفت: بیشتر می‌خواستیم در بخش دفاعی خودمان را محک بزنیم و روی نقاط ضعف و قوت کار کنیم و بیشترین روی همین موضوع تمرکز داشتیم. یکسری موقعیت روی ضدحمله داشتیم که نتوانستیم استفاده کنیم.

او درباره شیوه بازی تیم ملی ایران ادامه داد: طبق برنامه‌ای که مدنظر داشتیم بازی کردیم. شاید هجومی نبود اما بازی خوبی بود.

طارمی در خصوص عملکرد کیپ‌وِرد تصریح کرد: تیمی که به جام جهانی می‌رسد پتانسیل خوبی دارد. آنها صدرنشین گروهی شدند که کامرون حضور داشته است؛ برنامه ما این بود که روی ضدحمله کار کنیم. فکر می‌کنم موقعیت خاصی هم نداشتیم.

طارمی درباره شرایط تیم ملی ایران تاکید کرد: همیشه نقد وجود دارد و باید آن را پذیرفت. باید تلاش کنیم تا منتقدان همراه ما شوند. ما دوست داریم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. ما هم دوست نداریم با آسیایی‌ها بازی نکنیم و با برزیل بازی کنیم و ۱۰ گل بخوریم. اینکه مشکلی ندارد.

مهاجم تیم ملی ایران افزود: بازی تدارکاتی است و برد و باخت مهم نیست و اینکه در جام جهانی موفق شویم مهم است و باید بازی بزرگ حتی با باخت انجام دهیم.

وی درباره پیش بینی خود از همگروه‌ های جام جهانی گفت: شاید با همین مصر همگروه شویم. مهم این است الان بازی کنیم. بیشتر بازیکنان ما از لیگ داخلی هستند و شاید تجربه بین المللی کمتری داشته باشند. این بازی‌ها کمک می‌کند ما در جام جهانی عملکرد بهتری داشته باشیم.

طارمی در پاسخ به اینکه ترجیح می‌دهد فینال با چه تیمی باشد، گفت: قطعاً اگر با مصر بازی کنیم شرایط ایده‌آلی خواهد بود. ازبکستان خیلی پیشرفت کرده است و از این تیم خیلی خواهید شنید. آنها تیم بزرگی هستند. قطعاً بازی با مصر برای ما بهتر است چون تجربه متفاوتی است.

کاپیتان امروز تیم ملی ایران در خصوص حضور گالیاردی در کادر فنی تیم ملی گفت: قطعاً او می‌تواند کمک کند اما فعلاً شناخت کافی از او نداریم. او با تیم‌های بزرگ کار کرده است و قطعاً می‌تواند به ما کمک کند.

طارمی درباره تقابل با محمد صلاح گفت: اسامی هیچ وقت در تیم ملی بازی نمی‌کنند. بستگی به عملکرد فردی دارد.

او درباره عملکرد بیرانوند گفت: او تجربه کافی دارد و حاشیه‌ها روی او تأثیرگذار نیست. همه دروازه‌بان‌ها مثل حسینی و نیازمند و اخباری خوب هستند.

کد مطلب 6655192
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • سلام IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      3 1
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      کجا خوب بودید؟؟؟ شما برابر کیپ ورد چه حرکت و برجستگی خاصی داشتید؟؟؟ بعد قایدی میگه عیار تیم ملی برابر مصر مشخص میشه!!!! شما برابر تیم های بدون اسم و نام کاری نمی تونید کنید برابر مصر می خواهید کاری کنید!!!؟؟؟؟؟
    • محمد IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      2 0
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      ۴تا پاس بهم ندادید جلوی تیم دراستانه پیشکسوتی..تیم ورک انها عالی بود از بازیشون و تسلط روی توپ انها کیف کردم عیار شما هم مشخص و خنده دار شد ک در برابر رنگ ۷۰دنیا باید دفاع ضدحمله بازی کنیدمتوجه شدیم در جام جهانی هیچی نمیشید
    • احسان تابان IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      6 0
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      فقط تیم ملی بود که رمقی بود به اون توجه میکردیم. کلا همتون شخصیت قلعه نویی دارید زودتر از تیم ملی جدا شوید و منت هم بر سر این مردم ندارید
    • فرید ابادانی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تیمی که میخواد سیستمش همش دفاعی باشه و دنبال ضد حمله باشه نتیجه نمیگیرد.اون تیم قبلاً تیم ملی ایتالیا بود که مهاجمان خوبی داشت توانست چهار بار با دفاع وضد حمله قهرمان جهان بشوند نه شما که دیگه سن شما دیگه جواب نمی دهید فقط خدا کند تو جام جهانی زنگ تفریح نشوید.دیشب ازبکستان چه فوتبالی کرد در برابر مصر اصلاح.
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
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      برید فوتبال را از ازبکها یاد بگیرید
    • مسعود IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 0
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      شکست نفسی نکن بابا. شما عالی بودید... بقیه فوتبال بلد نیستن شما بلدین!؟

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