به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه العین امارات، عصر پنجشنبه ۲۲ آبان برابر تیم ملی کیپ ورد صفآرایی کرد. این مسابقه در حالی برگزار شد که شاگردان تیم ملی با ترکیبی متعادل وارد زمین شدند و در طول ۹۰ دقیقه چند موقعیت نصفهونیمه روی دروازه حریف ایجاد کردند، اما هیچکدام از دو تیم موفق به گلزنی نشدند تا مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد و تعیین برنده به ضربات پنالتی موکول شود.
در ضربات پنالتی، علیرضا بیرانوند توانست یکی از ضربات بازیکنان کیپ ورد را مهار کند. از سوی دیگر، پنالتیزنهای تیم ملی کشورمان نیز با تمرکز بالا تمامی ضربات خود را به گل تبدیل کردند تا ایران با برتری در این مرحله جواز حضور در دیدار نهایی تورنمنت را کسب کند.
در دیگر دیدار این رقابتها که شامگاه جمعه ۲۳ آبان میان تیمهای ملی مصر و ازبکستان برگزار شد، ازبکها با ارائه یک بازی منسجم و تهاجمی موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف آفریقایی خود عبور کنند. نکته قابل توجه این مسابقه درخشش «اوستون ارونوف» وینگر تیم پرسپولیس بود؛ بازیکنی که با ثبت هر دو گل ازبکستان نقش اصلی در پیروزی تیمش ایفا کرد و بهعنوان چهره برتر میدان شناخته شد.
به این ترتیب، تیمهای ملی ایران و ازبکستان بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ اینبار در دیدار پایانی تورنمنت امارات. تقابل دو تیم شامگاه سهشنبه ۲۷ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین برگزار میشود؛ دیداری که میتواند فرصت مناسبی برای سنجش تواناییهای فنی هر دو تیم و مرور آخرین وضعیت آمادهسازی آنان باشد.
سیامک رحیمپور، کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برتری تیم ملی ایران مقابل کیپوِرد اظهار داشت: بیشتر بازیکنان این تیم نیز خارج از مرزهای کشورشان بازی میکنند. معمولاً وقتی نام تیمهای آفریقایی مانند نیجریه یا کامرون مطرح میشود، قدرت بدنی، سرعت و توان بالا در ذهن نقش میبندد، اما این تیم چنین خصوصیتی نداشت.
بازگشت به فوتبال سبک کیروش
او بیان کرد: تیم ملی ما برابر کیپورد بیشتر با ذهنیت «مقابل یک تیم آفریقایی» وارد میدان شد. در بخشهایی از مسابقه، مالکیت توپ بیشتر در اختیار حریف بود و آنها بهخوبی توپ را در زمین به جریان میانداختند، در حالی که ایران با تاکتیکی مشابه سبک بازیهای جام جهانی و نزدیک به فلسفه کیروش وارد میدان شده بود. هدف این بود که اجازه ندهیم بازیکنان کیپورد فضای کافی برای خودنمایی پیدا کنند. با وجود این، حریف چند بار توانست از لایههای دفاعی ما عبور کند و خط دفاعی ایران نیز در برخی صحنهها برای کنترل حملات سردرگم بهنظر میرسید. از طرفی، انتقال توپ هم در تیم ملی با مشکل همراه بود. نکته نگرانکنندهتر، خطاهایی بود که بازیکنان ما مرتکب شدند؛ خطاهایی که در یک تورنمنت رسمی میتواند بهسادگی کارت قرمز و اخراج به دنبال داشته باشد.
خطاهایی که در جام جهانی اخراج به همراه دارد
رحیمپور ادامه داد: مدافعان ما در این دیدار خطاهایی انجام دادند که در مسابقات جدی، داور بدون تردید کارت قرمز نشان میدهد. بنابراین نباید صرفاً خوشحال باشیم که بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی تمام شد. کیپورد تنها نام یک تیم آفریقایی را با خود یدک میکشد و شباهت چندانی به تیمهای قدرتمند این قاره ندارد. کادر فنی باید بررسی کند اگر یکی از بازیکنان ما اخراج میشد، شرایط تیم در ادامه مسابقه چطور پیش میرفت. آیا توان ادامه مسابقه با ۱۰ یا حتی ۹ نفر را داریم؟ بدون تردید تیم ملی به بازنگری جدی نیاز دارد.
هشدار درباره میانگین سنی و قدی خط دفاع
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: در جام جهانی، مسابقات پشت سر هم برگزار میشود و فرسایشی بودن بازیها بیشتر نمایان میشود. تجربه نشان داده تنها در دوره دوم حضور کیروش، زمانی که میانگین سنی تیم پایینتر بود، نتایج بهتری گرفتیم. اکنون سن تیم ملی افزایش یافته و این موضوع میتواند دردسرساز باشد. علاوه بر آن، ارتفاع قامت بازیکنان دفاعی ما مناسب نیست و اگر با همین ترکیب وارد جام جهانی شویم، حریفان میتوانند با ضربات سر بهراحتی به ما گل بزنند؛ موضوعی که باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
نبود هارمونی پس از مصدومیت آزمون
او اضافه کرد: از زمانی که سردار آزمون به دلیل مصدومیت از تیم ملی دور مانده، آن هماهنگی که بین او و مهدی طارمی وجود داشت از بین رفته است. تغییرات مداوم در خط حمله هم باعث شده هنوز مهاجمی که بتواند با طارمی هماهنگ باشد پیدا نشود. در خط دفاع نیز دائماً چیدمان تغییر میکند و این روند باید جایی متوقف شود. اگر تیم ملی بخواهد همانند بازی با کیپورد عقبنشینی کند، شاید سرعت اهمیت کمتری داشته باشد، اما بدون شک نیاز به مدافعان بلندقد و بازیکنان جنگنده در نبردهای هوایی داریم.
کمبود بازیهای سطح بالا
رحیمپور درباره محک خوردن خط دفاعی برابر کیپورد گفت: یکی از مشکلات فوتبال ایران این است که پس از اتفاقاتی که برای زندهیاد ایویچ رخ داد و بازی با تیمهای بزرگ منجر به برکناری او شد، مربیان تیم ملی همیشه از باخت و حاشیههای احتمالی هراس داشتند. طی حدود یک دههای که کیروش هدایت تیم ملی را برعهده داشت، تعداد بازیهای ما با تیمهای درجهیک دنیا حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسید.
امکان برگزاری بازی بزرگ وجود دارد، فقط برنامهریزی میخواهد
او ادامه داد: اینکه بگوییم تیمهای سطح اول درخواست رقمهای سنگین برای بازی دوستانه دارند و ما توان پرداخت نداریم، قابل قبول نیست. دولت و وزارت ورزش توانایی لازم برای چنین تدارکاتی را دارند و فقط برنامهریزی حرفهای نیاز است. تیمهای مطرح دنیا از سالها قبل برنامه بازیهای دوستانه خود را مشخص میکنند. ما نیز میتوانیم همان روش را در پیش بگیریم. حتی اسپانسرهای بزرگ جهانی توان برگزاری تورنمنتهایی مشابه دیدارهای ایران با برزیل و روسیه را دارند. بنابراین برگزاری چنین مسابقاتی شدنی است، اما به نظر میرسد اراده لازم برای آن وجود ندارد. البته با وجود همه اینها، همین بازی مقابل کیپورد بهتر از نبود هیچ مسابقه تدارکاتی است.
بازی با ازبکستان هم کمکی به تیم ملی نمیکند
این کارشناس فوتبال درباره تقابل ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت نیز گفت: تیم ملی سالهاست با ازبکستان بازی میکند و بازیکنان دو تیم شناخت کاملی از یکدیگر دارند. حتی میتوان گفت بازیکنان ایران با ریزترین خیابانهای شهرهای ازبکستان هم آشنا شدهاند! بنابراین این مسابقه چیز خاصی به تیم ملی اضافه نمیکند. اما اگر مصر با ترکیب اصلی مقابل ایران قرار میگرفت، ارزش فنی آن برای تیم ملی بسیار بیشتر بود.
انتقادپذیری؛ نکتهای مهم برای قلعهنویی
رحیمپور درباره اظهارات قلعهنویی مبنی بر اینکه برخی منتظر شکست تیم ملی بودند تا علیه او صحبت کنند، گفت: این سخن را قلعهنویی بارها عنوان کرده است. اما باید توجه داشت که همه مردم و اهالی فوتبال به تیم ملی علاقهمند هستند و نتایج آن را دنبال میکنند. مربی تیم ملی باید بین انتقادات سازنده و تخریبهای بیاساس تفاوت قائل شود. کمی صبوری در مواجهه با نقدها به نفع او و تیم ملی است. ناصر ابراهیمی همیشه روزنامهها را میخواند تا از انتقادات استفاده کند و قلعهنویی هم که سالها شاگرد او بوده، میتواند از همین رویکرد بهره ببرد.
تیم ملی متعلق به همه مردم ایران است
او یادآور شد: تیم ملی متعلق به همه مردم کشور است و انتظار عمومی این است که این تیم در بهترین وضعیت ممکن باشد. اما باید پذیرفت لیگ ایران پویایی لازم را ندارد و مشکلات فنی زیادی در آن دیده میشود. از سوی دیگر، تغییرات متعدد در کادرهای فنی و مدیریتی باشگاهها شرایط را بدتر کرده است. مشکل اصلی این است که انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره معیار مشخصی ندارد.
مدیریت ناکارآمد و اثر آن بر تیم ملی
رحیمپور تأکید کرد: در فوتبال دنیا فرآیند انتخاب مدیر بسیار سختگیرانه است؛ افراد زیادی درخواست میدهند اما تنها یک نفر که واجد شرایط کامل باشد انتخاب میشود. در ایران این روند برعکس است؛ بدون معیارهای حرفهای و تنها بر اساس ارتباطات، افراد مختلف وارد مدیریت باشگاهها میشوند. تصمیمگیری توسط افرادی که شناخت دقیقی از فوتبال ندارند باعث ایجاد مشکلاتی شده که اثرش مستقیم به تیم ملی هم رسیده است.
نقش مثبت مربی ایتالیایی
وی درباره حضور «گالیاردی» مربی ایتالیایی در کادر فنی تیم ملی گفت: هرچه گروه فنی بالاتر و علمیتر باشد، تأثیرگذاری آن روی تیم بیشتر است؛ به شرط اینکه قلعهنویی پذیرای نظرات فنی باشد. او فردی مشورتپذیر است و میتواند از این مربی ایتالیایی بیشترین بهره را ببرد.
این کارشناس فوتبال در پایان درباره استوری شجاع خلیلزاده که مردم ایران را کماستفادهکننده از مغزشان خطاب کرده بود، گفت: چنین جملهای توهین بسیار سنگینی است. خلیلزاده باید در انتخاب واژههایش دقت کند. مردم ایران بخش مهمی از شور و شوق خود را از فوتبال میگیرند و تماشای مسابقات یکی از دلمشغولیهایشان است. شاید همه تخصص تحلیلی نداشته باشند، اما فوتبال را میفهمند و حق دارند درباره آن نظر بدهند. احترام به مردم و هواداران واجب است.
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