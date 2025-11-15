به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار تورنمنت چهارجانبه العین مقابل کیپ‌ورد به تساوی بدون گل دست پیدا کرد اما در ضیافت پنالتی‌ها توانست ۵ بر ۴ از سد این تیم آفریقایی عبور کند و به دیدارفینال با ازبکستان که توانست مصر را با دو گل شکست دهد برسد.

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در بازی با کیپ ورد، «نتیجه‌گرایی» را دلیل اصلی عملکرد تیم ملی دانست و روند فعلی را برای این تیم چندان قابل قبول ندانست. بازیکن پیشین تیم ملی ایران درباره تقابل دوباره با ازبکستان در فینال این تورنمنت نیز اظهارنظر کرد.

تنه‌به‌تنه با یک تیم حاضر در جام جهانی

نصرتی ابتدا با اشاره به کیفیت حریف گفت: تیم ملی مقابل کیپ‌ورد تنه‌به‌تنه یکی از تیم‌هایی شد که در جام جهانی حضور خواهد داشت. خیلی‌ها فکرش را نمی‌کردند تیمی که در رنکینگ ۷۱ فیفا قرار دارد، بتواند این‌قدر مسلط بر جریان بازی و مالکیت توپ باشد. اما واقعیت این است که کیپ‌ورد ساختار تاکتیکی بسیار خوبی دارد و روی سبک بازی‌اش کار کرده است. قطعاً تورنمنت العین خیلی بهتر از بازی‌های قبلی است چون حالا می‌دانیم با چه سطحی از تیم‌ها در جام جهانی بازی خواهیم کرد.

کاملاً نتیجه‌گرا بازی می‌کنیم

نصرتی درباره ساختار تاکتیکی ایران گفت: من احساس می‌کنم سیستم بازی برای ایران کاملاً دفاعی چیده شده بود تا صرفاً نتیجه بگیریم. ما کاملاً نتیجه‌گرا بازی کردیم و نهایت این شکل از بازی هم رسیدن به یک تساوی بدون گل بود. رویکردی که از ابتدا مشخص بود تنها برای نباختن طراحی شده است.

او تأکید کرد: همین موضوع باعث شد ایران برخلاف انتظار مجبور شود رویکردی کاملاً محتاطانه اتخاذ کند. حتی جزئیات ترکیب، انتخاب پست‌ها و نوع چینش بازیکنان نیز همین موضوع را ثابت می‌کرد.

بدون ایده در حمله، با تمرکز کامل روی دفاع

مدافع سابق تیم ملی با اشاره به آرایش دفاعی ایران گفت: مورد خاصی در آرایش دفاعی ندیدیم که بتوانیم درباره‌اش دقیق صحبت کنیم. اما حضور دو هافبک دفاعی و همچنین استفاده از علی نعمتی در دفاع چپ نشان داد که هدف فقط دفاع کردن و کنترل بازی بود. این ترکیب از همان ابتدا پیام روشنی داشت: نمی‌خواهیم ریسک کنیم و دنبال گل نیستیم. ایران در این بازی تقریباً هیچ برنامه‌ای برای حمله یا بازی‌سازی نداشت و تنها تلاش کرد با بستن فضاها از دریافت گل جلوگیری کند.

قلعه‌نویی نمی‌خواست ببازد

او در ادامه شرایط روانی و مدیریتی پیرامون تیم ملی را عامل مهم این رویکرد دانست: قلعه‌نویی به‌شدت تحت فشار است. او می‌دانست اگر نتیجه نگیرد، این فشارها می‌تواند کاملاً او را تحت‌تأثیر قرار دهد و شرایط را دگرگون کند. به همین دلیل ترجیح داد تیمش را با ذهنیت نباختن وارد زمین کند. در چنین شرایطی مربی بیشتر به فکر حفظ نتیجه است تا ایجاد یک نمایش هجومی.

ایران مقابل تیم‌های بزرگ دنیا از عقب بازی‌سازی ندارد

نصرتی با صراحت به یکی از مشکلات قدیمی فوتبال ایران اشاره کرد: باید بپذیریم ما مقابل تیم‌های بزرگ دنیا، مخصوصاً در جام جهانی، حرفی برای بازی‌سازی از عقب نداریم. در حرکت تیمی رو به جلو هم مشکل داریم. بهترین راهکار ما در چنین بازی‌هایی دفاع کردن است و همین بخش هم نیاز به تمرین زیاد دارد. نه ساختار دفاعی ما کامل است و نه انتقال بازی‌مان به اندازه‌ای روان است که بتوانیم مالکیت بگیریم. فوتبال روز دنیا بر پایه جریان سیال بازی و طراحی حملات از عقب زمین است. چیزی که تیم ملی ایران همچنان از آن فاصله دارد.

ترجیح می‌دادم با مصر روبه‌رو شویم

نصرتی درباره بازی بعدی ایران گفت: کاش به مصر می‌خوردیم. گرچه ازبکستان هم طی سه سال اخیر خیلی ما را اذیت کرده است و تیم بسیار منسجمی دارد. اما فکر می‌کنم بازی با حریفان متفاوت از قاره‌های دیگر برای ما بهتر است. این‌طور هم تجربه تازه‌ای کسب می‌کنیم و هم نقاط ضعف واقعی‌مان بهتر مشخص می‌شود.

زمان برای رسیدن به ترکیب ایده‌آل کم است

مدافع اسبق ایران با اشاره به زمان محدود باقی‌مانده تا جام جهانی اضافه کرد: الان کمتر از ۷ ماه تا جام جهانی مانده است و ما باید خیلی زودتر به ترکیب ایده‌آل می‌رسیدیم. بازگشت سردار آزمون و مهدی قایدی قطعاً به تیم کمک می‌کند، اما اثرگذاری این بازیکنان زمانی بیشتر می‌شود که خود تیم از نظر ساختاری به بهترین عملکرد برسد. صرفاً اضافه شدن چند مهره هجومی مشکل ساختاری را حل نمی‌کند.

نتیجه‌گرایی کامل مقابل کیپ‌ورد

او در جمع‌بندی صحبت‌هایش بار دیگر تأکید کرد نوع رویکرد تیم مقابل کیپ‌ورد قابل پیش‌بینی بود: کاملاً نتیجه‌گرا بازی کردیم. شاید این نتیجه برای کوتاه‌مدت بد نباشد اما برای یک تیم در آستانه حضور در جام جهانی، کافی نیست. باید در این چند ماه کم‌مانده بیشترین تمرکز را روی هویت بازی و برنامه‌ریزی تاکتیکی بگذاریم.