توقیف شناور سوختی در آبهای بندرعباس؛ دو قاچاقچی دستگیر شدند

به خبرگزاری مهر، سرهنگ رادمهر جوذری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مبارزه با قاچاق سوخت، مرزبانان بندرعباسی موفق شدند یک فروند شناور حامل محموله سوخت قاچاق را در حوزه استحفاظی شناسایی و توقیف کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این شناور قریب ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شده است.

جانشین دریابانی بندرعباس با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند تاکید کرد: سوخت کشف شده از شناور طبق روال قانونی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می‌شود.

جوذری همچنین با اشاره به پیامدهای مخرب و تأثیرگذار پدیده قاچاق به ویژه قاچاق فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد کشور، گفت: دریابانی بندرعباس در مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان در زمین و دریا مقابله خواهد کرد.

گفتنی است در این عملیات دو قاچاقچی دستگیر شده است.