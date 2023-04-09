به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: به دستور دادستان عمومی و انقلاب کیش و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران ناوگروه یکم شناور دریابانی مستقر در این جزیره موفق شدند چهار فروند شناور حامل محموله‌های سوخت قاچاق را در حدفاصل نوار مرزی کشورمان در آب‌های خلیج فارس شناسایی و توقیف کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این شناورها بیش از ۲۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ارزش تقریبی سوخت های مکشوفه را بیش از ۸۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: قاچاقچیان به طرز ماهرانه ای اقدام به ایجاد مخازن در بدنه و جداره زیر شناورها و جاسازی سوخت در این مخازن کرده بودند که با توانمندی و هوشیاری مأموران دریابانی، این مخازن کشف شد.

قهرمانی تأکید کرد: سوخت‌های کشف شده طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می شوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به پیامدهای مخرب و تاثیرگذار پدیده قاچاق به ویژه قاچاق فرآورده های نفتی بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در جهت صیانت از سرمایه های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان در زمین و دریا مقابله خواهد کرد.