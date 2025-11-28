به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رادمهر جوذری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس هنگام گشت زنی و کنترل سواحل حوزه استحفاظی خود در آب‌های خلیج فارس موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان پس از مشاهده مرزبانان در نزدیکی موقعیت و محل استقرارشان گفت: کالاهای قاچاق کشف شده از محل، شامل ۲۲ دستگاه پنل کولر و ۴ هزار و ۹۶۲ عدد انواع بدلیجات است.

جانشین دریابانی بندرعباس توضیح داد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ جوذری اعلام کرد: دریادلان پایگاه دریابانی بندرعباس با قاطعیت و اشراف کامل بر مرزهای آبی این خطه از میهن اسلامی نظارت کامل دارند و مقابله با هرگونه قاچاق و برخورد با افراد سودجو را در دستور کار خود قرار داده اند.