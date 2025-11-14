حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جوی به نسبت ناپایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و گاهی افزایش ابر و وزش باد در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، از اواخر وقت امروز استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اواسط وقت یک شنبه در اغلب نقاط استان به ویژه بخش‌های غربی سبب بارش باران و ریزش برف در ارتفاعات و وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای و وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی استان خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه فردا شنبه حداقل دما ۲ تا ۳ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۲۳ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

علی‌عسگریان اضافه کرد: بویین میاندشت با دمای صفر درجه سردترین نقطه استان طی ساعات پیش رو است.