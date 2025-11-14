وضعیت هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح جمعه بیست و سوم آبان با میانگین ۱۵۹ AQI برای دهمین روز پیاپی آلوده و در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۱۶۸، پارک زمزم ۱۵۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۸۶، دانشگاه صنعتی ۱۷۴، رهنان ۱۷۱، زینبیه ۱۶۴، سپاهانشهر ۱۶۶، خیابان فرشادی ۱۵۸، فیض ۱۵۵، کاوه ۱۶۲، کردآباد ۱۸۵ و میرزا طاهر ۱۷۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه هزار جریب ۱۳۰ و بزرگراه خرازی ۱۳۶ ناسالم برای گروههای حساس و رودکی به ترتیب با عدد ۱۰۰ قابل قبول را نشان میدهد.
امروز نیز وضعیت هوا در ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. خمینیشهر طی روزهای اخیر و در پی بازگشت نیروگاه منتظری به چرخه مازوت سوزی در شرایط قرمز آلودگی قرار گرفته است. همچنین ایستگاه زرینشهر، نجف آباد و مبارکه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که تا اواخر وقت فردا شنبه در استان جوی آرام و پایدار پیش بینی میشود و طی این مدت در نواحی مرکزی، صنعتی استان و به ویژه شهر اصفهان انتظار افزایش غلظت آلایندهها وجود دارد که در روز شنبه به اوج میرسد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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