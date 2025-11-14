صابری: دمای هوای آذربایجان غربی ۸ درجه کاهش می یابد؛ صدور هشدار زرد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از افت محسوس دمای هوا در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: از شنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی به استان شاهد افت محسوس دمای هوای استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی و ابرناکی آسمان استان، طی فردا شاهد ریزش هوای سرد از عرض‌های بالا و افت محسوس دماهای بیشینه ۴ تا ۸ درجه در سطح استان آذربایجان غربی خواهیم بود.

صابری اضافه کرد: پیش بینی می‌شود دمای بیشینه مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه، ظهر فردا با ۶ درجه کاهش نسبت به روز قبل، به حدود ۱۱ درجه برسد.

وی با اشاره به احتمال لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های استان از هم استانی‌ها خواست از مسافرت‌های غیرضروری بویژه در محورها و گردنه‌های کوهستانی، با توجه به لغزندگی و کاهش دید در جاده‌ها حتی الامکان خودداری کنند.

صابری گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش یابی و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه شاهد بارندگی در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: طبق الگوی پیش یابی مجموع بارش‌های سه روز مذکور است و شدت بارش‌ها در نوار مرزی غربی و همچنین جنوب شرق استان بیشتر از سایر مناطق پیش بینی می‌شود.

صابری توصیه کرد: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، پاک سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، تنظیم دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.