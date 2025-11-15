به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آستانه یک جدال مهم و حساس مقابل ازبکستان قرار دارد؛ دیداری که برای امیر قلعه‌نویی و کادرفنی‌اش جنبه‌ای فراتر از یک مسابقه دوستانه یا تدارکاتی دارد.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی که شب گذشته شخصاً برای تماشای دیدار ازبکستان و مصر به ورزشگاه هزا بن زائد العین رفته بود، بلافاصله پس از پایان مسابقه نکات لازم را به همکارانش منتقل کرد؛ نکاتی که سرآغاز یکی از طولانی‌ترین و پرفشارترین جلسات فنی ماه‌های اخیر در اردوی تیم ملی بود.

رویارویی پنجم با ازبکستان

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا امروز، تیم ملی فوتبال ایران ۵ بار رودرروی ازبکستان قرار گرفته است. آمار نشان می‌دهد ازبک‌ها طی دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین رقبای ایران بوده‌اند. نتایج این ۴ بازی نیز کاملاً نزدیک و نفس‌گیر بوده و نشان می‌دهد تقابل دو تیم به سطحی تازه از رقابت‌پذیری رسیده است:

* ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ – ایران ۱ - ازبکستان صفر (فینال کافا)

* ۳۰ آبان ۱۴۰۲ – ایران ۲ - ازبکستان ۲ (مقدماتی جام‌جهانی)

* ۱۹ مهر ۱۴۰۳ – ازبکستان صفر - ایران صفر (مقدماتی جام‌جهانی)

* ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ – ایران ۲ - ازبکستان ۲ (مقدماتی جام‌جهانی)

* ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ - ایران صفر - ازبکستان یک (فینال کافا - ازبکستان در دقیقه ۱۲۰ وقت اضافه با گل علی‌جانوف به ایران ۱–۰ برتری پیدا کرد و قهرمان شد).

حالا ایران برای ششمین بار در دوران سرمربیگری قلعه‌نویی با این تیم روبه‌رو می‌شود؛ دیداری که برای او جنبه‌ای حیثیتی پیدا کرده است. ایران نزدیک به دو سال است که ازبکستان را شکست نداده و این موضوع فشار روانی بازی را افزایش می‌دهد.

آغاز برنامه‌های ویژه از تمرین امروز

به دنبال مشاهده عملکرد ازبکستان مقابل مصر، دستیاران قلعه‌نویی بلافاصله کار را آغاز کردند. آن‌ها شب گذشته دوباره بازی فینال کافا و چند مسابقه آخر ازبکستان را بازبینی کردند تا برنامه‌ای واضح و دقیق برای این جدال تدوین شود.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تمرین امروز تیم ملی، اجرای طرح و تفکرات جدید آغاز می‌شود؛ طرحی که قرار است هم برای کنترل خط هجومی پرجنب‌وجوش ازبکستان باشد و هم برای شکستن مقاومت دفاع فابیو کاناوارو.

ازبکستانِ کاناوارو آسان نمی‌بازد

تیم ملی ازبکستان با هدایت فابیو کاناوارو چهره‌ای کاملاً متفاوت از گذشته نشان داد. پیروزی دو بر صفر مقابل مصر در العین، پیامی جدی به سایر رقبا از جمله ایران داشت که رقیب سنتی در قاره کهن، دیگر تیمی نیست که آسان شکست بخورد. کاناوارو برنامه‌ریزی دقیقی برای رساندن تیمش به اولین حضور تاریخ ازبکستان در جام جهانی دارد و همین مساله انگیزه‌های تیمش را دوچندان کرده است.

برای امیر قلعه‌نویی این بازی تنها یک مسابقه معمولی نیست. او خوب می‌داند پیروزی برابر رقیبی که طی دو سال اخیر سد راه ایران شده، می‌تواند فشار انتقادات را کاهش دهد و اعتماد عمومی به او را بازگرداند.

به همین دلیل، اردوی تیم ملی شب گذشته به یکی از جدی‌ترین روزهای کاری خود رسید؛ جلسه‌ای طولانی، پر جزئیات و سرنوشت‌ساز که حالا مقدمه‌ای برای یک نبرد پراسترس اما حیاتی در تورنمنت العین است.

دیدار تیم‌های ملی ایران و ازبکستان سه شنبه ۲۷ آبان ماه در فینال تورنمنت العین برگزار می‌شود.