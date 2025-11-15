به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم دانشآموزی که ترکیبی از استعدادهای برتر جزیره است، با پشتوانه ماهها کار پژوهشی و تمرین تخصصی در حوزه رباتهای فوتبالیست، توانست در میان رقبای قدرتمند آسیایی و اقیانوسیه، نظر هیئت داوران را بهصورت قاطع جلب کند.
در ترکیب این تیم، دو نفر از نوجوانان پرتلاش آکادمی رباتیک گیاهدان نیز حضور داشتند؛ دانشآموزانی که طی سالهای اخیر با استمرار آموزش، پژوهش و حضور در رویدادهای تخصصی، بهعنوان محورهای توانمند در توسعه سواد رباتیک منطقه شناخته میشوند و نقش مؤثری در موفقیت نهایی تیم ایفا کردند.
مسئولان پژوهشسرای جوان قشم اعلام کردند که موفقیت یادشده نتیجه مجموعهای از فعالیتهای دقیق علمی از جمله طراحی و ساخت رباتهای فوتبالیست، تحلیل فنی عملکرد، جمعآوری دادهها و نگارش مقاله توصیفی مطابق با استانداردهای بینالمللی بوده است. این مقاله بهواسطه ساختار علمی قوی، روشمندی دقیق و ارائه مستندات روند طراحی، از سوی داوران بهعنوان بهترین مقاله رقابتها انتخاب شد.
با این افتخارآفرینی، مسیر تازهای برای حضور دانشآموزان جزیره قشم—بهویژه نواحی آموزشی روستایی همچون گیاهدان—در عرصههای معتبر جهانی گشوده شده است؛ مسیری که نشان میدهد ظرفیت علمی نسل نوجوان قشم، در صورت حمایت و برنامهریزی هدفمند، میتواند به بالاترین سطوح رقابتهای پژوهشی و فناورانه دست یابد.
این موفقیت علمی، بهعنوان نقطهای روشن در تقویم آموزشی قشم، امیدها برای توسعه فعالیتهای تخصصی رباتیک و تربیت نیروی انسانی آیندهساز در حوزه فناوریهای هوشمند را بیش از پیش تقویت کرده است.
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