به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با شعار روابط عمومی، بستر وفاق، همدلی و همکاری، امروز صبح در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به اهمیت تلاش‌های همکاران خود در حوزه روابط عمومی و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: همیشه در ذهنم بود که شهدای دفاع مقدس را گرامی بداریم. دلیل این توجه روشن است؛ چرا که بسیاری از تلاش‌های همکاران ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اغلب نادیده گرفته می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم دکتر طباطبایی و دیگر فعالان این حوزه، گفت: معمولاً در حوزه ارتباطات، کیفیت خدمات و تلاش‌های همکاران ما کمتر دیده می‌شود. اما در حقیقت، کار آنها به دلیل ماهیت خاصش بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است.

هاشمی افزود: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که در حوزه روابط عمومی، ما به دنبال کاهش فاصله‌ها میان افراد و نزدیک کردن دل‌ها به یکدیگر هستیم. این همان کاری است که در فضای مجازی و فناوری اطلاعات نیز به دنبال آن هستیم؛ کاهش فاصله‌ها و ارتباط نزدیک‌تر مردم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، گفت: از زمان شکل‌گیری ارتباطات و فناوری، این مسیر همچنان ادامه دارد و در این ۱۵۰ سال، ارتباطات همچنان پیوند دهنده دل‌ها و فواصل انسانی است. امروز این مسئولیت ماست که با تلاش مضاعف و همکاری‌های بیشتر، گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.

وی همچنین در خصوص همکاری‌های میان‌دستگاهی و اهمیت حمایت‌های رئیس مجلس از حوزه ارتباطات گفت: دکتر پزشکیان همیشه نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های حوزه اقتصاد و ارتباطات داشته‌اند. یکی از برکات این اتفاقات، همکاری‌های فشرده‌ای است که در راستای پیشبرد برنامه‌ها صورت گرفته و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده گسترده‌تر شود.

هاشمی در ادامه افزود: برگزاری این جلسات و گردهمایی‌ها می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ روابط عمومی کشور باشد. هدف ما این است که با این اقدامات جسورانه و بزرگ، گام‌های مؤثری برای مردم عزیز کشور در دولت آینده برداریم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما در این مسیر، از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود به بهترین نحو استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم تأثیرات مثبت و ملموسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

وی به اهمیت رویکرد دقیق و واقع‌بینانه در روابط عمومی و تحلیل اخبار اشاره کرد و گفت: در روابط عمومی باید مراقب باشیم که تحلیل‌ها و رویکردهای ما کاملاً منطبق بر واقعیت‌ها باشد. نه تنها باید واقعیت‌ها را منتقل کنیم، بلکه باید آنچه را که مردم در زندگی خود تجربه می‌کنند، به‌درستی منعکس کنیم.

هاشمی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، گفت: این ابزارها می‌توانند به‌طور چشمگیری در بهبود فرآیندهای ارتباطی و تصمیم‌سازی‌ها کمک کنند: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند در این مسیر راه‌گشا باشد و به ما کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت موجود داشته باشیم.

وی همچنین به لزوم دریافت بازخوردهای واقعی از مردم اشاره کرد و گفت: من از معاونین و همکاران وزارت ارتباطات خواسته‌ام که با دقت و جدیت در جلسات مختلف، گزارش‌هایی از زاویه دید مردم و مشتریان را تهیه و ارائه دهند. این بازخوردها نه تنها به ما کمک می‌کنند تا عملکرد خود را ارزیابی کنیم، بلکه نقاط قوت و ضعف خود را نیز بهتر شناسایی کرده و برای اصلاح آن‌ها اقدام کنیم.

هاشمی با اشاره به اهمیت رویکرد مبتنی بر ارزیابی و شفافیت در ارتباطات، افزود: اگر لازم باشد که از مردم عزیز عذرخواهی کنیم به دلیل کاستی‌هایی که در حوزه اجرا به‌طور طبیعی پیش آمده است، ما این کار را انجام خواهیم داد. این نوع عذرخواهی‌ها می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی و تقویت روابط شود.

وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود به ضرورت استفاده از شاخص‌های روشن و قابل فهم برای مردم در ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای روابط عمومی، ترجمه زبان فنی به زبان مردم است. ما باید بتوانیم شاخص‌های واضحی را طراحی کنیم که مردم بتوانند با استفاده از آن‌ها عملکرد ما را پایش کنند و نتایج را مشاهده کنند.

وی در این زمینه افزود: بازخوردهای مردم باید به‌طور دقیق تحلیل شود و بر اساس آن گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی دقیق در اختیار مسئولان قرار گیرد. این مسیر در حال حاضر آغاز شده است و امیدواریم در آینده بالغ‌تر و اثربخش‌تر شود.

هاشمی همچنین به اهمیت روایت‌گری در حفظ ارتباطات مردم در شرایط حساس و بحرانی اشاره کرد و گفت: روایت‌ها در ارتباطات بسیار اهمیت دارند. ما باید بتوانیم روایت‌هایی از تاب‌آوری مردم و همکاران خود در دوران جنگ تحمیلی و سایر بحران‌ها ایجاد کنیم. این روایت‌ها نه تنها نشان‌دهنده تلاش‌ها و فداکاری‌های صورت گرفته است، بلکه می‌تواند به حفظ ارتباطات مردم و احترام به حریم خصوصی آن‌ها در شرایط خاص کمک کند.

وزیر ارتباطات افزود: فکر می‌کنم که این روایت‌ها و تلاش‌ها در آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به‌درستی منتقل شود تا نسل‌های آینده از آن‌ها بهره‌برداری کنند. ان‌شاءالله با کمک شما عزیزان، این تلاش‌ها به ثمر خواهد نشست و اثرات مثبت آن در جامعه مشهود خواهد بود.