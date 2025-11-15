به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در این مدرسه، بر اهمیت بنیادین مطالعه در ارتقای رشد دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان تأکید کرد.

عبداله باور فرهنگ‌سازی در زمینه مطالعه کتاب را امری ضروری دانست و افزود: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه باید نهادینه شده تبدیل به یک عادت شود.

وی گسترش فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان و جوانان را زمینه‌ساز رشد جامعه عنوان کرد و افزود: این رویداد نمادین، به طور رسمی آغازگر هفته کتاب و کتابخوانی در مدارس شهرستان گناوه خواهد بود.

در این برنامه که با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان گناوه برگزار شد، برپایی نمایشگاه کتاب و کتابخوانی و اهدا کتاب به دانش‌آموزان از دیگر بخش‌های متنوع بود.