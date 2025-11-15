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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

دانش‌آموزان گناوه‌ای با اهمیت کتابخوانی آشنا شدند

دانش‌آموزان گناوه‌ای با اهمیت کتابخوانی آشنا شدند

گناوه- به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مراسمی به منظور آشنایی دانش‌آموزان به اهمیت مطالعه و کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت آمنه گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در این مدرسه، بر اهمیت بنیادین مطالعه در ارتقای رشد دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان تأکید کرد.

عبداله باور فرهنگ‌سازی در زمینه مطالعه کتاب را امری ضروری دانست و افزود: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه باید نهادینه شده تبدیل به یک عادت شود.

دانش‌آموزان گناوه‌ای با اهمیت کتابخوانی آشنا شدند

وی گسترش فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان و جوانان را زمینه‌ساز رشد جامعه عنوان کرد و افزود: این رویداد نمادین، به طور رسمی آغازگر هفته کتاب و کتابخوانی در مدارس شهرستان گناوه خواهد بود.

دانش‌آموزان گناوه‌ای با اهمیت کتابخوانی آشنا شدند

در این برنامه که با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان گناوه برگزار شد، برپایی نمایشگاه کتاب و کتابخوانی و اهدا کتاب به دانش‌آموزان از دیگر بخش‌های متنوع بود.

کد مطلب 6656464

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