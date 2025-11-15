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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

محمدی: ۲۵ هزار جلد کتاب در نمایشگاه مازندران عرضه شده است

محمدی: ۲۵ هزار جلد کتاب در نمایشگاه مازندران عرضه شده است

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: ۲۵ هزار جلد کتاب در سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب در استان عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب مازندران با اشاره به آغاز هفته کتاب، بر ضرورت توجه به توسعه فضای فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه در استان تأکید کرد.

محمدی با بیان اینکه نمایشگاه همزمان با هفته کتاب در سراسر کشور آغاز شده و تا پنجم آذرماه دایر خواهد بود، گفت: استقبال مردم در روز نخست قابل توجه بوده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش عناوین ارائه‌شده، روند حضور بازدیدکنندگان در روزهای آینده نیز افزایشی باشد.

وی افزود: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۵ هزار عنوان در قالب ۲۵ هزار جلد کتاب عرضه شده است.

محمدی اظهار کرد: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت گرایش جامعه به مطالعه آثار مکتوب برنامه‌ریزی شده است؛ موضوعی که با توجه به گسترش فضای مجازی و کاهش تمایل به نسخه‌های چاپی، اهمیت بیشتری یافته است.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب مازندران شامل بخش‌های متنوعی همچون کودک و نوجوان، مذهبی، سیاسی و اجتماعی است و بخش عمده غرفه‌ها توسط انتشارات ملی و ناشران فعال استان مدیریت می‌شود.

وی از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه عنوان کرد: برنامه رونمایی از کتاب‌های جدید با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی و ناشران سراسر مازندران تدوین شده و طی ۱۱ روز آینده در شهرستان‌های مختلف اجرا خواهد شد.

محمدی در پایان تأکید کرد: بر نقش مدارس در ترویج فرهنگ مطالعه، از خانواده‌ها و دانش‌آموزان دعوت کرد تا با حضور در نمایشگاه، از فرصت ایجادشده برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با کتاب و کتابخوانی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6656483

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