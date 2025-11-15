توقیف خودرو حامل لیمو خارجی قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۱ میناب حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی واقع در روستای سولقان به یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۷ تن لیمو ترش خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش اموال مکشوفه را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.