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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

توقیف خودرو حامل لیمو خارجی قاچاق در میناب

توقیف خودرو حامل لیمو خارجی قاچاق در میناب

بندرعباس- فرمانده انتظامی میناب گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان میناب روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه کامیون مقدار ۷ تن لیمو ترش خارجی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۱ میناب حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی واقع در روستای سولقان به یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۷ تن لیمو ترش خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش اموال مکشوفه را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6657092

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      همینو کم داشتیم

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