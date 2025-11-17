مرتضوی: تنها ۱۳ درصد ظرفیت سدهای خراسان شمالی پر است

سیدعقیل مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گنجایش مجموع مخازن سدهای استان ۲۲۱ میلیون متر مکعب است اما اکنون تنها ۱۳ درصد این ظرفیت ذخیره آب دارد که بخش قابل توجهی از آن نیز به علت رسوبات، قابلیت بهرهبرداری ندارد.
وی افزود: در حال حاضر سد بارزو شیروان سه میلیون متر مکعب، سد شیریندره شانزده میلیون متر مکعب، سد چری نیم میلیون متر مکعب، سد گلول یک میلیون متر مکعب، سد غلامان دو میلیون متر مکعب و سد چندیر حدود شش میلیون متر مکعب آب در مخزن خود دارند.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان شمالی با اشاره به تداوم کمبارشیها تأکید کرد: مدیریت مصرف و صرفهجویی، ضرورت جدی استان در ماههای پیشرو است و برنامهریزی برای عبور از شرایط خشکسالی در دستور کار قرار دارد.
