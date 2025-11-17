  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

مرتضوی: تنها ۱۳ درصد ظرفیت سدهای خراسان شمالی پر است

مرتضوی: تنها ۱۳ درصد ظرفیت سدهای خراسان شمالی پر است

بجنورد- مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: مجموع آب موجود در سدهای استان تنها ۱۳ درصد حجم مخازن است و بخشی از همین میزان نیز به دلیل رسوبات، قابل استفاده نیست.

سیدعقیل مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گنجایش مجموع مخازن سدهای استان ۲۲۱ میلیون متر مکعب است اما اکنون تنها ۱۳ درصد این ظرفیت ذخیره آب دارد که بخش قابل توجهی از آن نیز به علت رسوبات، قابلیت بهره‌برداری ندارد.

وی افزود: در حال حاضر سد بارزو شیروان سه میلیون متر مکعب، سد شیرین‌دره شانزده میلیون متر مکعب، سد چری نیم میلیون متر مکعب، سد گلول یک میلیون متر مکعب، سد غلامان دو میلیون متر مکعب و سد چندیر حدود شش میلیون متر مکعب آب در مخزن خود دارند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان شمالی با اشاره به تداوم کم‌بارشی‌ها تأکید کرد: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، ضرورت جدی استان در ماه‌های پیش‌رو است و برنامه‌ریزی برای عبور از شرایط خشکسالی در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6658864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها