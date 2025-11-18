به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر تیم منتخب بانوان کیک‌بوکسینگ WKA استان بوشهر به سرپرستی انیس زایر ابراهیمی و مربیگری راحله فرخ‌راد، در مسابقات قهرمانی کشور، که به عنوان انتخابی بازی‌های آسیایی از ۲۱ تا ۲۳ آبان‌ماه در کرمانشاه برگزار شد، حضور یافت و با عملکردی درخشان به مقام سوم تیمی این رقابت‌ها دست یافت.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۹ تیم منتخب از سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و میزبانی آن را استان کرمانشاه بر عهده داشت.

ورزشکاران تیم بوشهر در فضایی رقابتی و با سطح فنی بالا، با تمرکز و اجرای دقیق تاکتیک‌ها، نتایج قابل‌توجهی کسب کردند. در پایان، تیم کرمانشاه به مقام قهرمانی، تیم تهران نایب‌قهرمان و تیم بوشهر سوم شد.

همچنین کاپ اخلاق این مسابقات به تیم استان خراسان رضوی اهدا شد.

نتایج درخشان بانوان بوشهری شامل مدال طلا: مریم مظفری‌نسب، مریم منظری و باران هاشمی‌کری؛ مدال نقره: فاطمه محمدی؛ مدال برنز: فاطیما شریفی‌ریگی، روژینا رستمی، صغری کنارکوهی و دیانا درویشی است.

این عنوان‌بندی و کسب ۸ مدال (۳ طلا، ۱ نقره و ۴ برنز)، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی بانوان استان بوشهر محسوب می‌شود.