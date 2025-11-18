۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۶:۲۷

تیم بانوان کیک‌بوکسینگ بوشهر در مسابقات قهرمانی کشور درخشید

بوشهر- تیم بانوان کیک‌بوکسینگ بوشهر در مسابقات قهرمانی کشور در کرمانشاه مقام سوم تیمی و ۸ مدال رنگارنگ کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر تیم منتخب بانوان کیک‌بوکسینگ WKA استان بوشهر به سرپرستی انیس زایر ابراهیمی و مربیگری راحله فرخ‌راد، در مسابقات قهرمانی کشور، که به عنوان انتخابی بازی‌های آسیایی از ۲۱ تا ۲۳ آبان‌ماه در کرمانشاه برگزار شد، حضور یافت و با عملکردی درخشان به مقام سوم تیمی این رقابت‌ها دست یافت.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۹ تیم منتخب از سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و میزبانی آن را استان کرمانشاه بر عهده داشت.

ورزشکاران تیم بوشهر در فضایی رقابتی و با سطح فنی بالا، با تمرکز و اجرای دقیق تاکتیک‌ها، نتایج قابل‌توجهی کسب کردند. در پایان، تیم کرمانشاه به مقام قهرمانی، تیم تهران نایب‌قهرمان و تیم بوشهر سوم شد.

همچنین کاپ اخلاق این مسابقات به تیم استان خراسان رضوی اهدا شد.

نتایج درخشان بانوان بوشهری شامل مدال طلا: مریم مظفری‌نسب، مریم منظری و باران هاشمی‌کری؛ مدال نقره: فاطمه محمدی؛ مدال برنز: فاطیما شریفی‌ریگی، روژینا رستمی، صغری کنارکوهی و دیانا درویشی است.

این عنوان‌بندی و کسب ۸ مدال (۳ طلا، ۱ نقره و ۴ برنز)، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی بانوان استان بوشهر محسوب می‌شود.

