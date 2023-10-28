سرپرست اعزامی تیم کاراته شهر وحدتیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاراته شهر وحدتیه به عنوان نماینده استان بوشهر در دومین دوره مسابقات سبک کیوکوشین قهرمانی کشور حضور یافت.

فرهاد غلامی با اشاره به برگزاری این مسابقات در استان البرز خاطرنشان کرد: دومین دوره مسابقات سبک کیوکوشین قهرمانی کشور به یاد بود ورزشکار یوسف کریمی برگزار شد.

وی ادامه داد: تیم آقایان با مربیگری مهدی مرادپور و محمد نورافکن با کسب ۲ مدال طلا ۲ مدال نقره و یک مدال برنز امتیاز چشمگیری در این مسابقات به دست آوردند.

غلامی ادامه داد: تیم کاراته بانوان با مربیگری بهاره وفادار با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز فاتح مسابقات کشوری شدند.

برای استان بوشهر در این مسابقات کیهان کشاورز مدال طلا در ۲ رشته کاتا و کمیته، پارسا بنوی مدال نقره، سبحان دهداری مدال نقره و حسین نوروزی مدال برنز کسب کردند.

در بخش بانوان نیز الهه وفادار مدال طلا، زهرا حسینی مدال طلا، فاطمه دهداری مدال نقره، ریحانه دهداری مدال نقره و بهار سبکبار مدال برنز کسب کردند.