رضایی: خادمان حسینی یزد در همایش نخل عاشقی۲ تجلیل شدند

حبیبالله رضایی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همایش نخل عاشقی ۲ شامگاه دوشنبه با حضور باشکوه خادمان حسینی، حجتالاسلام علی علمی معاون هیئتها و تشکیلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و مسئولان استانی در محل حسینیه بزرگ صاحبالزمان محمودآباد برگزار شد اظهار داشت: شهر یزد دارای ۵۰۰ هیئت رسمی است، که با احتساب هیئتهای محفلی و هیئتهای نوجوانان، حدود ۲ تا ۳ هزار هیئت در یزد فعال هستند.
وی با اشاره به دریافت بالغ بر ۱۱۰ لیست برای تجلیل از خادمان، افزود: حدود ۹۰۰ نفر مورد پالایش قرار گرفتند که دو معیار سن و سابقه خدمت، ملاک اصلی ارزیابی بود. البته تمامی این عزیزان شایسته تقدیر هستند و این محفل بهانهای است برای گردهمایی و قدردانی از زحمات خادمان اهل بیت (ع) است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان یزد ادامه داد: در این مراسم که با تجلیل از خانواده شهید خادمالحسین، شهید حسن انتظاری آغاز شد، از ۴ بانوی زینبی، ۱۰ مدیر هیئتهای مذهبی، ۶ مداح و نوحهخوان، ۴ چاوشیخوان سنتی، ۷ خادم الحسین از ارگانها، ۷ خدمه روضه چایریز و چای بده، ۴ علمگیر، ۲ خدمه روضه نسل عاشورایی کودک و نوجوان، ۶ مداح و نوحه خوان عاشورایی کودک و نوجوان زیر ۱۶ سال، ۶ شاعر و هنرمند، ۳ واعظ و منبری و ۳ بانی روضه تقدیر به عمل آمد.
