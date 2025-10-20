  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

صداقت: شورای هیئات مذهبی حلقه وصل سازمان تبلیغات با هیئات است

صداقت: شورای هیئات مذهبی حلقه وصل سازمان تبلیغات با هیئات است

یزد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تأکید بر اهمیت جایگاه هیئت‌های مذهبی، شورای هیئات مذهبی را بازو و واسطه‌ای مؤثر میان سازمان تبلیغات و هیئات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی صداقت در نشستی که با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان یزد برگزار شد با تأکید بر اهمیت جایگاه هیئت‌های مذهبی در فرهنگ دینی و اجتماعی، شورای هیئات مذهبی را بازوی اداره تبلیغات اسلامی و واسطه‌ای مؤثر میان سازمان تبلیغات و هیئات دانست.

وی فراهم آوردن بستر مناسب جهت گسترش فعالیت‌های هیئات مذهبی در سطح استان و این شورا را از وظایف این اداره کل عنوان کرد و براز امیداوری کرد با تلاش همه ارکان و فعالین هیئات مذهبی شاهد ترویج فرهنگ حسینی باشیم.

در ابتدای این نشست، رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان یزد به تشریح روند برگزاری مراسم سالانه «نخل عاشقی» پرداخت و تاکید کرد: در این مراسم از بیش از ۷۰ نفر از فعالان هیئتی که شامل سخنرانان، مداحان، چای‌ریزان، مدیران هیئت‌ها، شاعران و نوجوانان فعال در عرصه مداحی خدمت می‌کنند، تجلیل به عمل می‌آید.

حبیب الله رضایی ادامه داد: برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری دومین مراسم نخل عاشقی انجام شده است و انشالله این مراسم در آبان ماه برگزار خواهد شد.

