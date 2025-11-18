  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۴:۱۰

پیام رئیس جمهوری ایران به محمد بن سلمان تحویل وزیر کشور عربستان شد

پیام رئیس جمهوری ایران به محمد بن سلمان تحویل وزیر کشور عربستان شد

پیام کتبی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، توسط رئیس سازمان حج و زیارت به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام کتبی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به شاهزاده «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، توسط رئیس سازمان حج و زیارت به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

بنا به اعلام خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، این پیام توسط شاهزاده «عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز» وزیر کشور عربستان در جریان دیدار با «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران دریافت شد.

در جریان این دیدار که در دفتر وزارت کشور عربستان برگزار شد، دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش، در این نشست، «هشام بن عبدالرحمن الفالح» معاون وزیر کشور، «محمد بن مهنا المهنا» معاون وزیر کشور در امور امنیتی، تیمسار «محمد بن عبدالله البسامی» رئیس امنیت عمومی، سرلشکر «خالد بن ابراهیم العروان» مدیرکل دفتر وزیر در امور مطالعات و پژوهش‌ها، «احمد بن سلیمان العیسی» مدیرکل امور حقوقی و همکاری‌های بین‌المللی و «خالد بن حمد الصیخان» دبیر کمیته عالی حج عربستان سعودی حضور داشتند.

از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز «علیرضا عنایتی» سفیر ایران در عربستان حضور داشت.

کد خبر 6659642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها