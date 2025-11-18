جعفری: ۲ هزار گروه تربیتی فعال در زنجان مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن جعفری با تشریح برنامههای تربیتی هفته بسیج و اهداف اجرای اجتماع عظیم میقات صالحین اظهار داشت: هر سال در آغاز هفته بسیج برنامهای ملی تحت عنوان میقات صالحین برگزار میشود که محور اصلی آن حضور گروههای تربیتی بسیج در مصلاهای سراسر کشور پیش از برگزاری نماز جمعه است.
وی افزود: این برنامه از مؤثرترین رویدادهای تربیتی هفته بسیج محسوب میشود و امسال نیز جمعه ۳۰ آبانماه در مصلاهای سراسر استان زنجان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام جعفری هدف از اجرای این اجتماع را حفظ و ارتقای انسجام شبکه تربیتی بسیج، همافزایی حلقههای صالحین و نمایش قدرت تربیتی و سازمانی بسیج عنوان کرد و افزود: امسال با توجه به شرایط ویژه کشور، این برنامه علاوه بر جنبه تربیتی، یک نمایش قدرت اجتماعی و فرهنگی بسیج نیز به شمار میآید.
معاون تعلیم و تربیت بسیج استان زنجان تاکید کرد: اجتماع میقات صالحین امسال با محور انس نوجوانان و جوانان شکل گرفته تا علاوه بر ارتباط با فضای معنوی نماز جمعه، زمینه حضور مستمر آنان در این مراسم عبادی سیاسی در طول سال فراهم شود.
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: شهید شاخص شبکه تربیتی صالحین در سال ۱۴۰۴ سردار شهید حاجیزاده بهعنوان الگوی عملی نوجوانان و جوانان مؤمن و انقلابی مدنظر قرار دارد و زندگینامه، وصیتنامه و تصاویر این شهید والامقام در اختیار مربیان حلقهها قرار گرفته تا مبنای بحثهای تربیتی شود.
وی افزود: محتوای جلسات تربیتی حلقههای صالحین در سال جاری، حول محور نماز جمعه و ضرورت شرکت در آن، احکام مربوطه و آثار تربیتی حضور در اجتماعات عبادی تنظیم شده است. در این برنامه، امام جمعه استان به عنوان استاد شبکه تربیتی، فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج)، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان زنجان و جمعی از مسئولان استانی نیز حضور خواهند داشت.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به گستره حضور گروههای تربیتی یادآور شد: این آئین در سطح مصلاهای سراسر استان زنجان برگزار میشود و شبکه صالحین متشکل از گروههای نوجوان، جوان و بزرگسال در پایگاههای بسیج و مساجد فعال هستند.
وی بیان کرد: هدف ما در این شبکه، کادرسازی و تربیت انسانهای مؤمن و کارآمد برای جامعه اسلامی است تا در مسیر علمی، اجتماعی و ورزشی رشد پیدا کنند و نقش سازندهای در آینده نظام اسلامی داشته باشند.
معاون تعلیم و تربیت بسیج استان زنجان گفت: هماکنون در سطح استان زنجان بیش از ۲ هزار گروه تربیتی فعال در حوزههای خواهران و برادران مشغول فعالیت هستند و این ظرفیت بزرگ تربیتی میتواند آیندهسازان انقلاب را در بستر ارزشمند و سالم بسیج تربیت کند.
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