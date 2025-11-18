به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان خوانسار عصر سهشنبه به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.
محمد رضا توسلی فرماندار خوانسار اظهار کرد: مصوبات دورههای پیشین مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری مستمر، اجرای کامل و ارائه گزارش دقیق از روند انجام مصوبات توسط دستگاههای مسئول تأکید شد.
وی افزود: مهمترین مسائل زیرساختی شهرک صنعتی به عنوان اولویتهای اصلی مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شد. اصلاح ورودی و خروجی فازهای یک و دو شهرک صنعتی برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد واحدهای تولیدی، انتقال آب چاه روستای لایجند به شهرک صنعتی و تعیین سازوکار هماهنگی بین دستگاههای متولی در این حوزه از جمله این موارد بود.
به گفته وی: آمادهسازی طرح انتقال پساب تصفیهخانه به شهرک صنعتی برای تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع، راهاندازی ایستگاه آتشنشانی ویژه شهرک صنعتی بهمنظور ارتقای سطح ایمنی، و احداث نگهبانی ورودی فاز دوم شهرک صنعتی با هدف تقویت نظم و حفاظت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
توسلی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و همکاری همهجانبه با صنعتگران شهرستان، خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و تمامی دستگاهها موظفاند اقدامات اجرایی خود را در زمانبندی تعیینشده ارائه و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
نظر شما