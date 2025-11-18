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۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

۱۲۰۰ دستگاه پل در حوزه راه‌های بوشهر لایروبی و پاک‌سازی شد

۱۲۰۰ دستگاه پل در حوزه راه‌های بوشهر لایروبی و پاک‌سازی شد

بوشهر- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: طی سال جاری نسبت به لایروبی و پاک‌سازی بستر هزار و ۲۰۰ دستگاه پل در راه‌های استان اقدام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستانه فصل بارندگی قرار داریم اظهار کرد: طرح‌های خوبی به منظور کاهش و جلوگیری از ورود خسارت به ابنیه داریم.

وی اضافه کرد: قبل از شروع بارندگی‌ها و با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه فنی راه‌های استان، عملیات پاک‌سازی و لایروبی پل‌ها و آبروها در محورهای مواصلاتی انجام می‌شود.

حیدری با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهداری برای بارندگی‌ها خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون لجن برداری، احداث و اصلاح قنوها، تخلیه و پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب، دریواسیون پل‌های بزرگ، پاک‌سازی، لایروبی و بازگشایی ورودی و خروجی آبروها، ریزش برداری و… در طول محورهای استان انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: ۹ هزار و ۵۱۵ دستگاه پل و ابنیه فنی با تلاش مستمر راهداران نگهداری می‌شود.

کد مطلب 6660139

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