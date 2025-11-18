به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستانه فصل بارندگی قرار داریم اظهار کرد: طرحهای خوبی به منظور کاهش و جلوگیری از ورود خسارت به ابنیه داریم.
وی اضافه کرد: قبل از شروع بارندگیها و با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه فنی راههای استان، عملیات پاکسازی و لایروبی پلها و آبروها در محورهای مواصلاتی انجام میشود.
حیدری با اشاره به آمادهباش نیروهای راهداری برای بارندگیها خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون لجن برداری، احداث و اصلاح قنوها، تخلیه و پاکسازی کانالهای هدایت آب، دریواسیون پلهای بزرگ، پاکسازی، لایروبی و بازگشایی ورودی و خروجی آبروها، ریزش برداری و… در طول محورهای استان انجام شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: ۹ هزار و ۵۱۵ دستگاه پل و ابنیه فنی با تلاش مستمر راهداران نگهداری میشود.
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