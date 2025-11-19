به گزارش خبرنگار مهر، در میان چهرههای ارزشمند دوران دفاع مقدس، شهید مهدی زینالدین نماد مجاهدت در دانش و عمل است؛ فرماندهای جوان، متفکر و با صلابت که از جبهه علم تا میدان نبرد، راه روشن ولایت و دفاع از کشور را پیمود و با عمل خالصانهاش الگوی نسلهای بعد شد. فیلم داستانی «شهیدانه زیستن» به کارگردانی سجاد معارفی که در سیزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش «حافظه ملی» نامزد بخش مسابقه شد، سه خردهروایت کوتاه از زندگی فرمانده لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع) شهید مهدی زینالدین است. ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۳، شهید مهدی زینالدین همراه برادرش مجید به منظور شناسایی منطقه سردشت طی درگیری با گروههای مسلح به شهادت میرسند که به این بهانه با سجاد معارفی کارگردان «شهیدانه زیستن» گفتگویی کوتاه داشتیم.
معارفی کارگردان «شهیدانه زیستن» درباره ایده اصلی ساخت این داستان کوتاه گفت: ایده اصلی از همان دوران حضور ما در مرکز بسیج صدا و سیما شکل گرفت. دکتر محمدمهدی رحمتی رئیس بسیج صداوسیما آن زمان، نظرشان بر این بود مجموعهای از خردهروایتهای زندگی شهیدان شاخص ساخته شود و ما در این میان سراغ شهید زینالدین رفتیم.
وی درباره هدف از تولید اثر و لزوم حفظ کیفیت کار در ساخت چنین آثاری توضیح داد: یکی از اهداف ما طبق منویات مقام معظم رهبری، تولید محتوا درباره شهدا است و همه هنرمندان مذهبی دغدغه ساخت اثر درباره شهدا را دارند اما نکته مهم کیفیت تولید اثر است. در طی سالهای اخیر آثار زیادی در حوزه شهدا تولید شده است اما گاهی محتوا یا کیفیت هنری آنها قابل دفاع نیست. ما تلاش کردیم با وجود کوتاه بودن فیلم، استانداردهای لازم را از جهت فنی و محتوایی حفظ کنیم.
این کارگردان درباره نگاه مادر شهید به این اثر گفت: اینکه مادر شهید زینالدین بعد از تماشای اثر دعای خیرشان را بدرقه ما کردند، برای همه گروه با ارزشترین پاداش بود.
کارگردان «شهیدانه زیستن» با گلایه از مشکلات متعدد تولید و نبود حمایت کافی، گفت: درمراحل ساخت فیلم مانند بسیاری از گروههای انقلابی، درگیر مشکلات اجرایی و همکاری نکردن برخی نهادها شدیم. شهرک دفاع مقدس اصلا همکاری نمیکرد، در حالیکه با پروژههایی که هیچ نسبتی با دفاع مقدس یا موضوع شهدا نداشتند، کاملاً همراه بودند. علاوه بر آن هماهنگی با بنیاد روایت هم بهسختی انجام شد.
معارفی درباره چالش انتخاب بازیگر شهید مهدی زینالدین توضیح داد: پیداکردن بازیگر مناسبی که از نظر چهره به شهید زینالدین شباهت داشته باشد مهمتر از همه مسائل بود که این فرایند شش الی هفت ماه طول کشید. با این حال، با توکل بر خدا و حمایتهای معنوی شهید، توانستیم پروژه را تمام کنیم.
وی درباره فعالیت های دیگرش عنوان کرد: سعی ما این است در آینده یک یا چند اثر دیگر درباره شهدا و موضوعات انقلابی تولید کنیم اما واقعیت این است که تحقق چنین ایدههایی بیش از هر چیز به نوع نگاه مدیران فرهنگی بستگی دارد. بزرگترین مانع ما نوع نگاه برخی مدیران است. متأسفانه این مسئله در میان مدیران انقلابی هم شایع شده و صرفاً چیزی را میسازند که خودشان میپسندند، نه آنچه کارگردان یا لزوم کار فرهنگی اقتضا میکند. همچنین بودجه و حمایتها بر اساس سلیقه شخصی تخصیص داده میشود نه بر پایه ضرورتهای کار فرهنگی و هنری و این موضوع مسیر خلق آثار مؤثر را سخت میکند.
معارفی در پایان یادآور شد: برای خود من، کار روی زندگی شهید زینالدین همراه با یک رابطه عمیق و صمیمی بود. حس میکردم هر قدمی که برمیداریم با هدایت خود ایشان است و مخاطبان این اثر نیز نگاه خاصی به شهید زینالدین داشتند.
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