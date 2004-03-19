امروز در تاريخ

ملي شدن صنعت نفت ايران :



سرانجام پس از ماهها مبارزه مردم ايران با استعمار و رهبري هاي داهيانه آيت الله كاشاني و دكتر محمد مصدق ، درچنين روزي در سال1329هجري شمسي، ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس سنا گذشت . گزارش كميسيون نفت مجلس به شرح ذيل تقديم مجلس شوراي ملي شد :

نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت ، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست ، كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد . بنابراين ماده واحده ذيل را با قيد دو فوريت براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مي نمايد . ماده واحده : مجلس شوراي ملي تصميم مورخه هفدهم اسنفند 1329 كميسيون نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي نمايد . تبصره 1 : آقايان حق دارند تا 15 روز بعد از تشكيل كميسون حق حضور داشته باشند .

گزارش كميسيون در بيست و چهارم اسفند از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت . همچنين مجلس سنا در 29 اسفند 1329 گزارش پيشنهادي كميسيون نفت را به شرح ذيل تصويب نمود : به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان ، امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي شود يعني تمام عمليات اكتشاف ، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد . كميسيون نفت در 5 ارديبهشت 1330 گزارشي مشتمل بر نه ماده به مجلس تقديم نمود .



در گذشت سيد اشرف الدين حسيني گيلاني :



در چنين روزي درسال 1309 هجري شمسي ، سيد اشرف الدين حسيني گيلاني شاعر و نويسنده ايراني دار فاني را وداع گفت . سيد اشرف الدين رشتي متخلص به نسيم شمال روزنامه اي را به همين نام در دوران مشروطيت منتشر مي كرد . نسيم شمال شاعري بود آزاد انديش و در جهت دفاع از مشروطيت مقالات بسياري به شيوه طنز در روزنامه خود مي نگاشت . اشعار او غالبا رگه هايي از طنز را به همراه داشتند .



ما اگر علم و هنر مي داشتيم كوه را از جاي بر مي داشتيم

خط آهن مي نموديم اختراع راهها در بحر و بر مي داشتيم

موقع صلح جهان در كنفرانس احترامات دگر مي داشتيم

نفت وقند و شمع را مي ريختيم جاي حنظل نيشكر مي كاشتيم



در گذشت آيت الله ملا علي كني :





درچنين روزي در سال 306 هجري قمري « آيت الله حاج مولا علي كني» از فقيهان و مجتهدان بزرگ شيعه در تهران در گذشت .

حاج ملا علي كني در سال 1220 هجري قمري در محله كن تهران به دنيا آمد . او پس از تحصيل علوم ابتدايي ديني در تهران و اصفهان عازم نجف اشرف و كربلا شد و در محضر استاداني چون شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر ، شيخ حسن كاشف الغطاء ، شريف العلماء مازندراني و سيد ابراهيم قزويني زانوي تلمذ بر زمين زد .آن عالم رباني پس از طي تحصيلات مختلفه به ايران آمد و در تهران توليت مدرسه مروي را به عهده گرفت . ايشان در اين حوزه علميه به تدريس كتب مختلف فقه و اصول مشغول شد و شاگردان بر جسته اي چون شيخ موسي شراره عاملي ، شيخ محمد باقر نجم آبادي و شيخ حسين بافقي را تربيت كرد . از آن عالم رباني آثار گرانبهايي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به ارشاد الأمّه، ايضاح المشتبهات، تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل شامل مباحث مختلف فقهي ، توضيح المقال في علم الدراية و الرجال، حاشيه بر قواعد، رساله‌اي در استصحاب، رساله‌اي در اوامر و نواهي، رساله‌اي در مفاهيم و مواعظ حسنه اشاره كرد . آن عالم رباني تنها به تدريس و تحصيل اكتفا ننمود و در حوزه مبارزه با مظاهر جور و فساد نيز همواره پيشقدم بود . چنانكه در دروان امتياز دهي ناصر الدين شاه به بيگانگان به ويژه اعطاي امتياز رويتر به عنوان رهبر مبارزه با اين امتياز افكار عمومي مردم را در جهت لغو امتياز هدايت كرد.آن فقيه فرزانه سرانجام بيست و هفتم محرم 1306 ق. به ديار باقي شتافت . پيكر مطهرش را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع ) دفن كردند .



تاكيد حضرت امام خميني ( ره ) بر حفظ ارتش :





در چنين روزي در سال 1357، امام خميني (ره ) با صدور فرماني مردم را به حمايت از ارتش فراخواند . پيش از آن به دليل جناياتي كه نظاميان رژيم پهلوي در جريان به پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي عليه مردم ايران روا داشته بودند ، بر خي از احزاب و گروهك ها در صدد انحلا ل ارتش بر آمدند . بدنه ارتش خود در سالهاي پاياني رژيم پهلوي با تبعيت از رهنمود هاي داهيانه امام خميني ره به حربه اي عليه رژيم پهلوي بدل شده بود و در روزهاي پس از انقلاب نيز مطيع فرامين امام خميني ره بود . بازار تهران در اين روز در بيانيه اي ضمن تقدير از ارتش اعلام كرد : مقدم ارتش انقلاب ملي به بازار تهران گلباران باد . بازاريان تهران امروز براي نخستين بار با يك دنيا شور و هيجان بي نظير شاهد رژه ارتش ملي دلير ايران يعني پاسداران اين مرز و بوم بودند .



آغاز جنگ آمريكا عليه عراق :



در چنين روزي در سال 2003 ميلادي و در ساعت هفت و پانزده دقيقه به وقت تهران جنگ سلطه يا جنگ آمريكا و انگلستان عليه عراق آغاز شد . در اين جنگ كه به بهانه وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق و مبارزه با تروريسم آغاز شد ، مهاجمين با هدف قرار دادن مناطق مسكوني در نقاط مختلف عراق فجايع انساني گسترده اي را در منطقه رقم زدند . پس از حمله هوايي كشورهاي آمريكا و انگلستان به عراق و پشتيباني آتش گسترده ، نيروي زميني و تنفگداران دريايي آمريكايي ظرف چند روز بغداد را به اشغال خود در آوردند . صدام حسين كه خود در پايان اين جنگ متواري گرديد با وجود در اختيار داشتن 60 هزار نيروي فدايي و گارد رياست جمهوري هيچ گونه تحرك مثبتي را عليه نيروهاي آمريكايي به انجام نرساند . گفته مي شود يكي از اهداف اصلي و نخستين نيروهاي مهاجم به كشور عراق تسلط بر منابع نفتي اين كشور بوده است . اين امر از شعار هاي تظاهرات ميليونى ضد جنگ در سراسر جهان پيداست . مخالفين جنگ در تظاهرات گسترده در شهر هاي مختلف دنيا شعار مي دادند به خاطر نفت انسان ها را هدف گلوله قرار ندهيد . افكار عمومي جهان چنين جنگي را زور مداري ابرقدرت در جهت به چنگ آوردن منابع نفتى مي دانستند .



در گذشت اسحاق نيوتن :





در چنين روزي در سال 1727 ميلادي، اسحاق نيوتن فيلسوف و رياضيدان بزرگ انگليسي ديده از جهان فروبست . مهمترين كتاب وي " اصول رياضي فلسفه‌ي طبيعي" نام دارد . تكميل حساب ديفرانسيل ، ارتقاء تئوري خورشيد مركزي و كشف قواعد طبيعي حاكم بر حركات ارضي و سماوي از ديگر نظريات و كشف هاي علمي اوست . اثبات قوانين كپلر و شرح و بسط نظريه موجي نور هويگنس از ديگر آثار اوست . داستاني را درباره نحوه كشف قاعده جاذبه زمين در باره وي روايت كرده اند . گفته اند نيوتن روزي زير يك درخت سيب نشسته بوده كه ناگاه سيبي بر سرش مي‎افتد واز اين واقعه او به ماهيت نيروي جاذبه‎ زمين

دست مي بايد .

قوانين نيوتن : قانون اول: هر جسم كه در حال سكون يا حركت يكنواخت در امتداد خط مستقيم باشد، به همان حالت مي‌ماند مگر آنكه در اثر نيروهاي خارجي مجبور به تغيير آن حالت شود. قانون دوم: آهنگ تغيير اندازه‌ي حركت يك جسم، متناسب با نيروي برآيندِ وارد بر آن جسم است و در جهت نيرو قرار دارد. قانون سوم: براي هر كنشي همواره يك واكنش مساوي مخالف وجود دارد. اسحاق نيوتن در سن سالگي در لندن درگذشت. پيكر وي را در كليساي وست‌مينستر به خاك سپردند.



روز استقلال تونس :



در چنين روزي در سال 1956 ميلادي كشور تونس از فرانسه استقلال يافت . تونس كشوري است در شمال ساحل آفريقا در ساحل در ياي مديترانه بين الجزاير و ليبي . نژاد مردم اين كشور سامي و زبان رسمي آنان عربي و فرانسه است . نود درصد مردم اين كشور پيرو دين اسلام و بقيه يهودي و مسيحي هستند . تونس در چنين روزي در سال 1956 ميلادي از فرانسه مستقل شد و رژيم آن به جمهوري تغيير يافت . اين كشور در دوازدهم نوامبر سال 1956 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد . پايتخت آن تونس نام دارد .تونس در قديم به كارتاژ مشهور بود . اين كشور نخستين سرزمين شمالى افريقاست كه توسط فنيقى‏ها و رومى‏ها فتح شد . درسال 1881م فرانسه به تونس مسلط شد تا اينكه بدنبال مبارزات مردم در سال 1956م فرانسه ناگزير شد به استقلال تونس تن دهد. حبيب بورقيبه كه از زمان استقلال تونس در تونس حكومت مى‏كرد در اكتبر 1987م بدون خونريزى كنار رفت و زين العابدين بن على اوضاع را بدست گرفت. در حال حاضر زيد العابدين بن علي رياست جمهوري اين كشور را به عهده دارد .







تولد پروفسور ژوليو كوري :



درچنين روزي درسال1900ميلادي ، پروفسورژوليو كوري فيزيكدان بر جسنه فرانسوي به دنيا آمد . وي مدتي دستيار برجسته مادام كوري و پس ازآن با دختر وي يعني ايرن كوري ازدواج كرد . آن دو بعدها باكشفياتن گستدره در حوزه فيزيك در سال 1935 ميلادي جايزره نوبل ار از آن خود كردند .



تولد اولين تزار :



در چنين روزي در سال 1629 ميلادي آلكسي ام رومانوف نخستين تزار روسيه به دنيا آمد .



در گذشت هوارا شيو كوئيروگا :



در چنين روزي در سال 1937 ميلادي ، كوئيروگا نويسنده و شاعر اروگوئه اي در گذشت . او از مشهورترين شاعران نويسندگان اين كشور است . وي در پنجاه و هشت سالگي خود كشي كرد .



در گذشت لوئيس بروگلي :



در چنين روزي در سال 1987 ميلادي لوئيس بروگلي فيزيكدان فرانسوي در گذشت . او در سال 1929 جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تصرف مانيل :



در چنين روزي در سال 1571 ميلادي نيروهاي اسپانيا مانيل را به تصرف خويش در آوردند .



خودكشي جمعي در چين :



در چنين روزي در سال 1644 ميلادي دويست تن از از خانواده رسمي پكن خود كشي كردند .



بنگلادش و هند :



در چنين روزي در سال 1972 ميلادي هند و بنگلادش قرار داد دوستي و حسن همجواري امضا كردند .



تظاهرات عليه بمب نوتروني :



در چنين روزي در سال 1978 ميلاي بيش از پنجاه هزار نفر در آمستردام هلند عليه بمب هاي نوتروني به تظاهرات و اعتراض پرداختند .



كشته شدن هشتصد سرباز آمريكايي :



در چنين روزي در سال 1945 در نتيجه حمله انتحاري يك خلبان ژاپني به يك ناو امريكايي هشتصد تن از افراد نيروي دريايي آمريكا كشته شدند.



ملي شدن شركت هاي نفتي :





در چنين روزي در سال 1965 ميلادي ، احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي تمامي شركتهاي نفتي خارجي در آن كشور را ملي اعلام كرد.

